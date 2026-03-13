El Atzeneta necesita la victoria en su visita a la Vall d'Uixó para alejarse de los puestos de descenso

Vigesimosexta jornada de liga y la competición entra en el tramo decisivo, con todo por decidir. Los dos equipos de la Vall d’Albaida en la Tercera Federación luchan por objetivos muy diferentes. El Atzeneta, tras varias semanas sin ganar, se vuelve a ver muy cerca de la zona peligrosa de la clasificación. En cambio, el Ontinyent 1931 ocupa puestos de playoff con el objetivo de consolidarse en las posiciones de privilegio.

Este sábado a las 17:00 horas el Atzeneta visita el estadio José Mangriñán para medirse a la Vall d’Uixó. Los de Luis Navarro no llegan en un buen momento de confianza al duelo, con tres empates consecutivos y la derrota de la semana pasada en casa ante el Alzira (1-2). Un encuentro que tenían ganado y que los de la Ribera remontaron en apenas 15 minutos. El conjunto “taronja” viene demostrando solidez defensiva, pero poco atrevimiento a la hora de buscar la portería contraria. No cuenta con jugadores sancionados, pero sí con algunos integrantes con molestias físicas. El Atzeneta debe sumar de tres para alejarse no solo de los puestos directos de descenso, sino también de la zona baja, ante los posibles descensos por arrastre debido a la posible pérdida de categoría de los equipos valencianos en Segunda Federación.

La Vall d’Uixó es un equipo que ha demostrado regularidad a lo largo de la temporada, siendo uno de los conjuntos que menos goles encaja. Llega al duelo tras vencer la pasada jornada al Hércules “B” (0-1). Para este fin de semana, Descalzo tendrá la baja de Garcés por sanción. El choque supondrá el reencuentro de jugadores ex Atzeneta como Adri Domínguez o Iván García. Además, el conjunto castellonense cuenta en sus filas con futbolistas de la talla de Ximo Forner o David Megina, entre otros.

El domingo a las 17:30 horas el Ontinyent 1931 visitará al Soneja. El conjunto ontinyentí llega con una magnífica dinámica tras disputar la semana pasada tres partidos y conseguir los nueve puntos en juego. El último encuentro se disputó en El Clariano ante el Buñol (1-0), un partido muy trabajado que sacaron adelante los de Roberto Bas. Los “blanc-i-negres” no destacan por ser un equipo demasiado goleador, pero sí por encajar pocos goles; de hecho, tras la disputa de la última jornada son el equipo que menos tantos ha recibido del grupo sexto de la Tercera Federación. Para esta jornada tienen las bajas de Pablo Francés, Andreu Serrano y Pau Sanchis. Los de la capital de la Vall d’Albaida buscarán los tres puntos para dormir una jornada más en puestos de promoción.

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El Soneja es un equipo que también ha coqueteado con la zona baja de la tabla, pero que poco a poco ha ido mejorando para asentarse en la zona media de la clasificación, con ocho puntos de ventaja respecto a la zona roja. Llega al duelo tras ganar el pasado miércoles frente al Saguntino (2-1). Para medirse al Ontinyent 1931 tiene las bajas de Sergio Alcolea y Carlos Torres. Los castellonenses cuentan en sus filas con jugadores con brillantes trayectorias como Borja Tárrega o Rulo. Los de Carlos Ortí, a pesar de estar en una posición cómoda, buscarán los tres puntos para no comprometer su clasificación y no sufrir más de lo necesario en el sprint final de temporada.