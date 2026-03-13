Caos y confusión para coger el último tren en la estación de Xàtiva: "Nos hacía mucha ilusión ir a la 'mascletà', pero no llegamos"

La cancelación de trenes de Cercanías a la Estación del Norte de València por la mascletà indigna a los usuarios de la línea C2, de Xàtiva a València, que ven limitada su conexión con la capital.

El último tren de la mañana que durante estos días de Fallas llega a València desde Xàtiva ha salido a las 11:25 horas y el siguiente ya no parte desde la capital de la Costera hasta las 13:58 horas. Los usuarios critican la medida, además de que se cancelen en un horario “demasiado pronto”, así como que desde otros puntos de la geografía sí se pueda llegar a la capital valenciana.

“Me parece fatal”, expresaba Ana, una vecina de un pueblo cercano a Xàtiva que llegaba a uno de los últimos trenes a València. “No se piensa en la gente, me parece una medida muy impopular”. En los mismos término se expresaba otra usuaria que llegaba justo para coger el último tren a València. “Estamos indignados”, expresaba, y añadía que “me parece mal que los de Madrid y otras partes sí que llegan, y los de los pueblos de alrededor de València, no. Somos los perjudicados”.

Mari, una vecina de Ontinyent asidua a la mascletà, manifestaba que “tendrían que organizarse de otra forma”. La ontinyentina explicaba que “vengo a Xàtiva en coche, porque soy fanática de las mascletaes y, que salga un tren cada media hora, es muy poco, porque van sobrecargados, van muy llenos de gente. Tendría que salir uno cada 15 minutos. Y si ahora los cancelan a la hora de la mascletà, peor”. “Imagínate si no cojo este [el último]”, y añadía que llegaba tarde porque “no encontraba aparcamiento, porque el parking de la estación lo han cerrado. Esa es otra, los problemas para aparcar, con calles cortadas por fallas. Lo ponen muy complicado”, censuraba.

Algunos usuarios desconocían la cancelación o el horario en el que se suspendía el trayecto a València. Sandra, de Xàtiva, y Paula, de Tavernes de la Valldigna, llegaban de casualidad a la “buena” hora. “Vamos a la mascletà. No sabíamos nada de la cancelación de trenes, y llegamos por los pelos. Me parece mal”, expresaba Sandra por la suspensión. Paula, que sí lo sabía porque “en Tavernes nos han avisado que de 13 a 15 horas no salían” convoyes a València, lamentaba la medida afirmando que “es el primer año que voy a la mascletà. Ha sido una casualidad coger este tren, si fuera más tarde, me hubiera quedado sin la experiencia”. Las dos usuarias criticaban la cancelación y expresaban que “como está València, que no haya trenes, … El tren está para eso. Ir en coche a València es imposible, y aparcar peor”, añadían.

"No se entiende que desde Castelló si lleguen los trenes"

Una de las perjudicadas por la cancelación y que no había podido coger el tren era Sara Francés. “Mi hija está estudiando en Elx y tenía la llegada aquí a Xàtiva a las 10:45, e íbamos a coger el tren para ir a València a la mascletà, porque nos hacía mucha ilusión a las dos. Pero el tren de Elx viene con retraso, llegará a partir de las 11:30, y ya no nos quedan trenes para ir a València a ver la mascletà. No acabo de entender que una estación como la del Nord de València, que tiene varias salidas a varias calles, podrían canalizarlos por las diferentes calles. No entiendo como en 2026 no se pueden planificar estas cosas y nos tengamos que quedar sin ir a València”. Además, criticaba que desde otros puntos y con otros trenes, regionales o de alta velocidad, sí se pueda llegar a la capital valenciana. “Si el tren tiene parada en Sorolla o viene de Castelló, sí llegan a València. No se entiende”.

Daniela y Carla también se quedaron sin tren. “Íbamos a València a la mascletà y se ha ido el último tren. No hemos llegado. Pero son aún las 11:30, es muy pronto. Tendrían que salir hasta un poco más tarde”, expresaban, criticando que los de después solo lleguen a Albal. “Cómo vamos de Albal a València”, preguntaban. “Entendemos que lo hagan por la mascletà, porque hay mucha gente, pero hay otras estaciones y se pueden buscar alternativas. Esto no está bien hecho”, censuraban.