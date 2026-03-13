La compra de vivienda nueva crece un 25% en Xàtiva mientras sigue estancada en Ontinyent

El mercado de la compraventa de vivienda nueva experimentó en 2025 un acelerón, a tenor de los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el conjunto de los municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, se contabilizaron a lo largo del año pasado un total de 106 transacciones de inmuebles residenciales por estrenar, prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2024.

Xàtiva registró en 2025 uno de los mayores incrementos de este tipo de operaciones entre las ciudades de la provincia de Valencia (solo por detrás de Mislata, Paterna y Quart de Poblet), en un ejercicio en el que la venta de vivienda nueva cayó un 15% en el cap i casal. En la capital de la Costera, en cambio, se registraron 34 transacciones de residencias a estrenar, un 25% más que el año anterior. Aún así, el recuento sigue lejos del conseguido en 2023, cuando se cerraron en Xàtiva 66 escrituras, los mejores números desde el boom inmobiliario previo a la crisis de 2008.

En la otra gran capital de las tres comarcas, Ontinyent, la obra nueva sigue sin terminar de alzar el vuelo: en 2025 solo se anotaron dos operaciones de compraventa, un dato que iguala el peor registro histórico de la localidad desde que se conocen estadísticas, contabilizado por primera vez en 2024.

Del último recuento destaca también la elevada cifra de transacciones de vivienda a estrenar que se contabilizó en dos municipios pequeños como l'Alcúdia de Crespins -con 19 operaciones frente a las 3 de 2024- y el Palomar -con 13 pisos nuevos vendidos-. También se adquirieron nueve inmuebles residenciales de primera mano en l'Olleria, 6 en Benicolet, 5 en Anna y Rotglà, 3 en Moixent, 2 en Benigànim y Bocairent y 1 en Barxeta, Bicorp, Cerdà, Chella, Quatretonda y Vallada.

Un 19% más de compraventas totales

Pese a todo, en términos globales, el porcentaje de pisos vendidos sin estrenar sigue siendo ínfimo (el 3%) respecto al volumen de las transacciones de inmuebles de segunda mano. En 2025 se vendieron un total de 2.913 viviendas en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, un 19% más que en el año anterior.

Ontinyent fue la localidad que concentró el mayor número de operaciones totales, con 592, el equivalente a un incremento anual del 9%, puesto que en 2024 se contabilizaron 544 compraventas en la capital de la Vall. Por detrás figura Xàtiva, ciudad en la que el mercado inmobiliario anotó 574 transacciones a lo largo del año pasado, un 12% más que en 2024.

Los siguientes municipios en tamaño poblacional, l'Olleria y Canals, ocupan el tercer y cuarto puesto del listado, con 170 y 160 operaciones de adquisición de viviendas respectivamente. Sin embargo, en la primera localidad de la Vall la cifra de compraventas descendió un 4,49%, mientras que en la segunda de la Costera creció un 13,48%.

En el cómputo global del territorio, el indicador inmobiliario bajó en otros nueve municipios: Aielo de Malferit, Benissoda, Bolbaite, Bufali, la Granja de la Costera, Millares, Ràfol de Salem y Vallés. En diez poblaciones (Atzentea d’Albaida, Beniatjar, Benissuera, Bicorp, Carrícola, Estubeny, Guadasséquies, Pinet y la Pobla del Duc) la cifra no se movió respecto al año 2024, mientras que las 41 restantes experimentaron incrementos en la compraventa de vivienda.

Como dato positivo, a diferencia de otros años, en todos los pueblos de las tres comarcas se registró alguna operación inmobiliaria, incluso en el lugar menos habitado de la provincia, Sempere, donde se vendieron dos casas.

El precio crece un 14% en Xàtiva y un 19% en Ontinyent

El Ministerio también ha actualizado la información relativa al valor tasado de la vivienda en las ciudades de más de 20.000 habitantes, un termómetro oficial sobre la evolución de los precios del mercado. En Xàtiva, el coste medio de los inmuebles residenciales escriturados se situó al cierre de 2025 en 1.115 euros el metro cuadrado, tras registrar un incremento del 14% respecto al año anterior. La capital de la Costera se mantiene así como la ciudad de la provincia de Valencia con un menor crecimiento del precio de la vivienda.

En Ontinyent, el precio medio de la vivienda escaló un 19%, hasta colocarse en una media de 987 euros el metro cuadrado. A tenor de estos datos, la capital de la Vall sigue siendo la segunda ciudad valenciana más barata para comprar un inmueble residencial, solo por detrás de Algemesí (820,7 €/m2).