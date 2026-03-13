Los establecimientos hostaleros de Ontinyent dispondrán de la recogida de orgánica los siete días de la semana
Los grandes productores de residuos pasan a pagar según la basura que generen con el nuevo sistema
El Ayuntamiento de Ontinyent pondrá en marcha este lunes las novedades en el sistema de recogida de residuos en cuanto a los grandes productores de la ciudad, dentro del proceso de adaptación del tradicional modelo puerta a puerta a la nueva normativa europea y estatal. El servicio de recogida comercial puerta a puerta está dirigido a establecimientos con elevada generación de residuos, como por ejemplo restaurantes, supermercados u otros negocios, e incorpora un sistema que permitirá aplicar el principio de “quien más contamina, más paga”, de forma que los establecimientos abonarán la tasa en función de los residuos que generen y de su correcta separación, así como nuevos beneficios, como es el caso de una recogida de orgánica los siete días de la semana.
La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explicaba que este viernes era el último día para que los grandes productores recojan el material necesario para iniciar el servicio. Según recordaba, “el lunes el servicio ya se pone en marcha y prácticamente la totalidad de establecimientos han pasado ya a recoger el material necesario para poder empezar a hacerlo correctamente”, señalaba. El sistema de recogida comercial puerta a puerta contempla la recogida separada de envases, papel y cartón, materia orgánica, textil sanitario y resto, es decir, los residuos que no se pueden reciclar. El vidrio se tendrá que depositar de manera separada en los contenedores de la vía pública, excepto en algunos establecimientos donde, por motivos logísticos, se realizará también la recogida puerta a puerta.
Cada establecimiento contará con contenedores adaptados a su generación de residuos que incorporan un chip que permite registrar cada recogida. Los contenedores tendrán que dejarse a la puerta del establecimiento siguiendo el calendario establecido y con los residuos correctamente separados. El servicio empezará a partir de las 6 de la mañana, aunque los residuos se podrán sacar la noche anterior. Una vez realizado el vaciado, los contenedores tendrán que volver al interior de los establecimientos. Cada vez que se realice una recogida se hará la lectura del chip del contenedor, hecho que permitirá registrar la participación y la cantidad de residuos generados. “De este modo, al final del año se podrá aplicar una tasa más justa, puesto que los establecimientos que menos residuos generen y mejor separen pagarán menos”, explicaba la regidora.
Entre las mejoras del nuevo sistema destaca especialmente el refuerzo del servicio para el sector hostalero, que contará con recogida de la fracción orgánica los siete días de la semana, facilitando así la gestión de los residuos generados en bares y restaurantes. Desde el sector de la restauración se valora positivamente la iniciativa, a pesar de reconocer que el proceso de adaptación requerirá un periodo inicial. El restaurador Josep Roig, del grupo Paixixi, apuntaba que “creo y considero que es bueno” y que, a pesar de que al principio puede resultar complicado, “con buena voluntad iremos adelante y todo mejorará”. En la misma línea se expresaba Sergio Enguix, del restaurante Cases de Borràs, quien destacaba la importancia de “contribuir todos al reciclaje. Al principio quizás será costoso, sobre todo cuando tienes mucho trabajo, pero se hace por bien y esperamos que la propuesta funcione y nos vaya bien a todos”.
Estas novedades se enmarcan en la estrategia municipal para mejorar la eficiencia del sistema de recogida de residuos y adaptarlo a la legislación vigente, avanzando hacia un modelo más sostenible y justo que premie el esfuerzo de quien separa correctamente los residuos.
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