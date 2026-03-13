Jorge Rodríguez destaca ante Pérez Llorca que las obras del nuevo Palacio de Justicia culminan años de gestiones municipales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, visitaba este viernes a las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, una actuación impulsada por la administración autonómica con una inversión superior a los 9 millones de euros. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que ha recibido el presidente junto a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, la vicepresidenta 1ª de la Diputació, Natàlia Enguix, y otras autoridades, ha destacado que el inicio de los trabajos “culmina años de gestiones municipales para hacer realidad una infraestructura largamente reivindicada por la ciudad y el partido judicial”.

Pérez Llorca y Rodríguez, junto a otras autoridades, en la visita a las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent. / Generalitat Valenciana

Durante la visita, en la cual también se han explicado los detalles técnicos del proyecto, el alcalde ha recordado que el ayuntamiento adquirió hace aproximadamente nueve años la antigua fábrica de Bernabeu y su parcela por un importe de 500.000 euros. Los trámites que se tuvieron que hacer para posibilitar esta compra y posterior cesión a la conselleria incluyeron la atención a las diversas necesidades planteadas, como por ejemplo la compatibilidad del edificio con el uso dotacional administrativo o la posibilidad de ampliar a futuro la sede.

El jefe del Consell ha puesto en valor que el nuevo Palacio de Justicia se ubique en una parcela en la avenida de Llombo de Ontinyent, en un edificio histórico industrial “para reconvertirlo en un edificio de servicio público” y ocupará una superficie construida de 4.622,80 m2 que se distribuirá entre el sótano y dos plantas.

Rodríguez, por su parte, ha agradecido expresamente al presidente de la Generalitat y a la consellera de Justicia la apuesta por esta actuación y la atención mantenida con la ciudad durante la tramitación del proyecto. “Durante mucho de tiempo hemos estado insistiendo en la necesidad de esta infraestructura, y hoy podemos comprobar que aquello que durante años eran planos y proyectos ya es una realidad en plena ejecución, que beneficiará no solo en Ontinyent, sino también al conjunto de la comarca de la Vall d'Albaida”, señalaba.

Visita del presidente de la Generalitat a las obras de los juzgados de Ontinyent, este viernes. / Generalitat Valenciana

El alcalde ha remarcado que el nuevo Palacio de Justicia permitirá mejorar notablemente la atención tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sistema judicial, poniendo fin a la actual dispersión de dependencias. “En aproximadamente un año y medio podremos contar con unos juzgados de primer nivel que darán un mejor servicio a la ciudadanía y a los operadores jurídicos”, ha apuntado. Desde el Consell avanzaron que la previsión es que las obras concluyan en julio de 2027.

Agrupará las cuatro sedes judiciales

La nueva sede judicial se ubicará a una parcela de la avenida del Llombo y combinará la construcción de un edificio de nueva planta con la rehabilitación del inmueble existente, configurando un complejo con una superficie construida próxima a los 4.700 metros cuadrados. El proyecto permitirá agrupar las cuatro sedes judiciales actuales y dar servicio a los 34 municipios que integran el partido judicial de Ontinyent, con cerca de 100.000 habitantes.

Entre otras dependencias, el futuro Palau de Justicia dispondrá de espacio para cinco juzgados, tres salas de vistas, el servicio común procesal, fiscalía y registro civil, así como áreas para colegios profesionales, clínica médico-forense, unidad de valoración forense integral, oficina de asistencia a las víctimas del delito y equipo psicosocial.

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El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el compromiso del Consell con la mejora de las instalaciones de Justicia de la Comunitat Valenciana y ha asegurado que en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales se ha invertido en dos años y medio “cuatro veces más que en toda la legislatura anterior”.