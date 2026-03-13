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La Llibreria La Costera crea un club de lectura con motivo de su 50 aniversario

Será inaugurado con la lectura de una novela sobre el médico setabense Lluís Alcanyís

Asistentes a una actividad en la Llibreria La Costera de Xàtiva.

Asistentes a una actividad en la Llibreria La Costera de Xàtiva. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Llibreria La Costera celebra este año su 50 aniversario. Con este motivo, ha organizado diversas actividades que tendrán lugar a lo largo del año. Entre ellas, la librería pone en marcha una nueva iniciativa dirigida a todas las personas amantes de la literatura: un club de lectura.

Cartel del Club de Lectura de la Llibreria La Costera, de Xàtiva.

Cartel del Club de Lectura de la Llibreria La Costera, de Xàtiva. / Levante-EMV

Un club de lectura es un espacio de encuentro donde un grupo de personas lee una misma obra y se reúne para comentarla, compartir impresiones y reflexionar sobre la lectura. Además de fomentar el hábito lector, estos clubes promueven el diálogo, el intercambio de ideas y el interés por la literatura. Esta nueva iniciativa nace del amor por los libros y quiere ser un espacio en el que los lectores y lectoras tengan el protagonismo, señalan desde la librería de Xàtiva. Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden inscribirse a través del WhatsApp de la Llibreria La Costera: 637 58 57 48.

La primera lectura que se compartirá será "El metge del rei", del escritor Joan Olivares, una obra que narra las peripecias del médico setabense Lluís Alcanyís y que transporta al lector a una etapa fascinante de nuestra historia.

La primera sesión de este nuevo club de lectura tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19.00 h en la Llibreria La Costera. La sesión estará moderada por Carmen Anaya, profesora del IES Simarro, y contará con la presencia del autor, que participará en un coloquio con las personas asistentes.

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Con esta iniciativa, la Llibreria La Costera reafirma su compromiso con la difusión y la promoción de la cultura, después de 50 años siendo un espacio de referencia para diversas generaciones de lectores y lectoras.

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