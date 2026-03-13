La Llibreria La Costera crea un club de lectura con motivo de su 50 aniversario

La Llibreria La Costera celebra este año su 50 aniversario. Con este motivo, ha organizado diversas actividades que tendrán lugar a lo largo del año. Entre ellas, la librería pone en marcha una nueva iniciativa dirigida a todas las personas amantes de la literatura: un club de lectura.

Cartel del Club de Lectura de la Llibreria La Costera, de Xàtiva. / Levante-EMV

Un club de lectura es un espacio de encuentro donde un grupo de personas lee una misma obra y se reúne para comentarla, compartir impresiones y reflexionar sobre la lectura. Además de fomentar el hábito lector, estos clubes promueven el diálogo, el intercambio de ideas y el interés por la literatura. Esta nueva iniciativa nace del amor por los libros y quiere ser un espacio en el que los lectores y lectoras tengan el protagonismo, señalan desde la librería de Xàtiva. Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden inscribirse a través del WhatsApp de la Llibreria La Costera: 637 58 57 48.

La primera lectura que se compartirá será "El metge del rei", del escritor Joan Olivares, una obra que narra las peripecias del médico setabense Lluís Alcanyís y que transporta al lector a una etapa fascinante de nuestra historia.

La primera sesión de este nuevo club de lectura tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19.00 h en la Llibreria La Costera. La sesión estará moderada por Carmen Anaya, profesora del IES Simarro, y contará con la presencia del autor, que participará en un coloquio con las personas asistentes.

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Con esta iniciativa, la Llibreria La Costera reafirma su compromiso con la difusión y la promoción de la cultura, después de 50 años siendo un espacio de referencia para diversas generaciones de lectores y lectoras.