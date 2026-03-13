Llocnou y l'Olleria proyectan la ampliación de aulas en los colegios

Llocnou d’en Fenollet y l’Olleria ampliarán sus colegios, en una actuación proyectada dentro del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació. Los dos centros educativos llevan el mismo nombre, el del filólogo, historiador y escritor valenciano Manuel Sanchis Guarner, uno de los participantes en la elaboración de les Normes de Castelló y considerado el iniciador de la filología moderna en las tierras valencianas.

Una aula de infantil en el CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d'en Fenollet. / Levante-EMV

La tramitación del proyecto de la localidad de la Costera se encuentra más avanzada, y el Ayuntamiento de Llocnou d’en Fenollet acaba de adjudicar las obras para dotar al centro de dos aulas y un gimnasio, entre otras actuaciones contempladas. El contrato se lo ha adjudicado la empresa Víctor Tormo SL por 1.881.877 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Por su parte, l’Olleria ha licitado la asistencia técnica para la ampliación del centro educativo, unas obras en las que se prevé habilitar una línea más y reformar las instalaciones actuales. El contrato de la asistencia técnica ha salido a concurso por 444.341 euros y un plazo de 6 meses.

El CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d’en Fenollet ampliará las instalaciones con un nuevo edificio de dos plantas, que albergará aulas de primaria, la biblioteca y el gimnasio. La obra también incluirá la reforma de la edificación existente, con la renovación de las carpinterías exteriores y la dotación de un sistema de climatización centralizado para todo el centro educativo.

El colegio de la localidad de la Costera cuenta con unos 30 años -fue construido en 1997- y está formado por un edificio de una planta, con una superficie de 622 metros cuadrados, una instalación que se ha quedado pequeña para la dimensión del colegio, ya que el edificio actual resulta insuficiente para el desarrollo de la actividad docente, según expone la memoria del proyecto. La escuela de Infantil y Primaria cuenta con 8 aulas, 6 de ellas para Primaria y dos para Infantil. Algunas aulas no cuentan con la superficie necesaria, remarca el documento, y, además, ante la falta de aulas, los alumnos de 3 y 4 años comparten clase.

Así, la intervención proyectada contempla la ampliación y la redistribución interior del centro, para que “cumpla con las exigencias de la normativa actual en materia de eficiencia térmica, habitabilidad, accesibilidad y confort”. La ampliación se materializará con un edificio de dos plantas, que acogerá las aulas de primaria, la biblioteca y el gimnasio. Para ejecutarlo, se demolerá parte de la planta baja del edificio actual para construir a línea de fachada el nuevo edificio. La superficie construida se ampliará en 523 metros cuadrados, para dotar al colegio de los espacios necesarios para el correcto desarrollo de las actividades docentes. En cuanto a la reforma del edificio existente, se sustituirán las carpinterías exteriores y se instalará un sistema de climatización para todo el centro. Además, se redistribuirá el edificio actual para que albergue las aulas de infantil, el área de profesores, la cocina y el comedor.

CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d'en Fenollet. / Levante-EMV

En l’Olleria, las obras para ampliar el CEIP Manuel Sanchis Guarner aún no se vislumbran. De momento, el ayuntamiento ha licitado los trabajos de asistencia técnica para ampliar el centro, con el fin de habilitar una línea más y reformar las instalaciones actuales. La empresa que se adjudique esta asistencia técnica -las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 8 de abril-, se encargará de redactar el proyecto básico y el de ejecución de obra, así como el proyecto de derribo y la dirección de obra de éste. También redactará el estudio geotécnico, el de gestión de residuos, el de seguridad y salud, así como el plan de control de calidad de obra. Los trabajos de asistencia técnica también incluirán el desarrollo de los subproyectos de instalaciones y las direcciones de obra.

El Ayuntamiento de l’Olleria inició el proceso en 2019, cuando el pleno municipal acordó solicitar la delegación de competencias y adhesión al Pla Edificant. En octubre de 2022, la Dirección General de Infraestructuras Educativas emitió la propuesta de delegación de competencias para esta obra, una actuación para la que la conselleria asignó un importe de 7.680.583 euros. En noviembre de ese año, l’Olleria aceptó la delegación de competencias. Tras las pertinentes tramitaciones, el ayuntamiento ha licitado ahora la asistencia técnica de las obras de ampliación y reforma del CEIP Manuel Sanchis Guarner.