El Olímpic recibe al Thader con las de Tobías y Migue Aracil

El CD Olímpic de Xàtiva recibe este domingo al Thader en La Murta a partir de las 11.30 horas, en un encuentro que el técnico setabense, José Manuel Rueda, afronta con mentalidad de final en la lucha por acercarse a los puestos de arriba. El entrenador del conjunto setabense no podrá contar para este partido con Tobías, sancionado tras su doble amarilla en Torrevieja, ni con Migue Aracil, que cumple ciclo de amonestaciones.

Tras la derrota de la pasada jornada, Rueda ha señalado que el equipo ha tratado de “intentar coger buenas sensaciones para el domingo y poder volver a ganar aquí en La Murta”, reconociendo que el vestuario quedó tocado tras el último encuentro. “Sí que es verdad que es un equipo bastante jodido después de la derrota, pero bueno, a limpiar la mente y a pensar ya en el próximo partido”, ha explicado.

El técnico ha insistido en que el equipo mantiene el objetivo de llegar con opciones a las últimas jornadas del campeonato. “Ahora mismo, lo que llevamos haciendo ya desde hace tiempo es pensar que cada fin de semana es una final, este domingo tenemos otra”, ha afirmado. Respecto al rival, Rueda ha advertido del peligro del Thader pese a su situación clasificatoria. “Es un rival que no sabes nunca por dónde te puede aparecer. Está teniendo ahora unos resultados que no son positivos, está luchando por intentar no meterse abajo y al final esos equipos también son muy peligrosos”, ha señalado. El entrenador también ha alertado del riesgo de exceso de confianza. “El mayor peligro que podemos tener es que tengamos demasiado valor y ese exceso de relajación nos pueda salir caro”, ha indicado.

El encuentro se disputará en horario matinal, algo que para el técnico no supone ningún inconveniente. “Yo creo que es un buen horario para jugar. Es un horario que me gusta mucho”, ha comentado.

Rueda confía en que una victoria pueda acercar al equipo a los puestos altos de la clasificación. “Sigo confiando en que si nosotros sacamos aquí los tres puntos creo que vamos a volver a recortar”, ha asegurado.

Con motivo de las Fallas, el club ha puesto en marcha la iniciativa “L’Olímpic amb els fallers”, por la que los falleros y falleras que no sean socios podrán acceder al estadio por cinco euros, siempre que acudan al partido con el mocador fallero.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim también juega el domingo a las 11:30 en casa. Los de la Vall d'Albaida reciben al Alberic Sucemart, en un partido en el que el conjunto "ganxut" buscará encadenar la tercera victoria consecutiva. El Benigànim ha sumado resultados positivos en las últimas jornadas y se ha situado en una cómoda novena posición, con 29 puntos.

L'Olleria jugará el domingo a las 17 horas en el campo del Carcaixent. Los de la Vall d'Albaida necesitan con urgencia sumar victorias para salir de los puestos de descenso, tras varias jornadas sin puntuar. L'Olleria es penúltimo en la tabla, con solo un punto más que el colista Mutxamel.