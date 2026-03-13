Paco Sisternes, presidente de la JLF de Xàtiva: "El aumento del censo fallero va a verse reflejado en la calidad de los monumentos"

¿Cómo afronta estas primeras Fallas desde la primerísima línea?

Ya he estado con anterioridad en primera línea como vicepresidente en las juntas que presidieron Javier García Paños y Jesús González, lo que me permitió coger experiencia. También he sido presidente de la Falla Cid-Trinitat, aunque esas experiencias no son lo mismo que estar al cargo de la Junta Local Fallera de Xàtiva, que tiene uno de los censos más grandes de la Comunitat Valenciana. Lo vivo con ilusión, ganas y con el apoyo de todos para trabajar y dar un empujón hacia adelante a la fiesta de las Fallas.

No es un cargo por el que los falleros se den codazos, precisamente. ¿Qué le llevó a dar el paso?

Los presidentes me propusieron que me presentara porque en un primer momento no salió nadie. En la anterior elección mi nombre ya había estado rondando, pero no cumplía el requisito de estar censado de fallero el año de la pandemia, como se pide en los estatutos de la JLF. Es cierto que el esfuerzo que comporta el cargo es difícil de compaginar con un trabajo. Yo estoy jubilado. También resulta complicado mantener la vida personal y familiar. De hecho, hoy (por el miércoles) tengo cuatro reuniones. Aún así, el esfuerzo tiene que ser de todo el grupo y estamos haciendo el trabajo lo mejor posible.

Fue elegido hace casi un año como presidente. ¿Qué ha podido cambiar hasta ahora?

Estoy muy contento con mi equipo, estamos trabajando mucho y hemos cambiado ya alguna cosa: el besamanos que antes se hacía en València en junio ahora lo hacemos aquí en Xàtiva, hemos organizado juegos infantiles que en septiembre reunieron a 176 niños y hemos hecho el esfuerzo de sacar el Mig Any de la estación de autobuses al pabellón de voleibol porque ya no cabíamos las 2.300 personas apuntadas.

¿Y tiene en mente otros posibles cambios que no ha podido aún desarrollar por cuestión de tiempo?

Los cambios que hemos hecho se tienen que perfilar. Este año evaluaremos y si no salen bien intentaremos mejorar el año que viene.

¿Cuál es el estado de salud de las Fallas de Xàtiva?

Estamos en un censo de 4.270 personas entre mayores y adultos, que se ha incrementado un 72% en diez años. Recientemente, presentamos un estudio que reflejaba un incremento bestial del número de integrantes de las comisiones desde el año 2015 al 2025. A partir de esas cifras, el ayuntamiento ha incrementado en 5.000 euros la partida presupuestaria para las Fallas de Xàtiva. Hacía varios años que los fondos estaban bloqueados y no se aumentaban.

¿Esas cifras repercuten en la calidad de las fallas?

El aumento del censo fallero va a verse reflejado este año en el tema de los monumentos. En la exposición del ninot ya hemos podido comprobar que hay muchas piezas con un gran valor yo creo que eso va a repercutir y se va a visualizar también cuando las fallas comiencen a salir a la calle. Ha habido un aumento de los presupuestos de las comisiones y también alguna falla que ha subido este año a Especial.

¿Va a poder competir Xàtiva en mejores condiciones con otras ciudades falleras?

La competición nuestra es interna. Pero la repercusión que te he comentado va a llevar a las fallas de Xàtiva a un nivel de valor y de vistosidad de los monumentos que no va a tener nada que envidiar a otras poblaciones. Creo que son ellas las que nos envidiarán a nosotros.

El Congreso Fallero ha parido unos nuevos estatutos que se aplicarán a partir del ejercicio próximo. ¿Cómo valora el resultado?

Los estatutos del año que viene los tengo en el ordenador, pero no los he visto. Los que hay ahora los tengo memorizados un poco porque hemos trabajado en algunos cambios y espero que los nuevos estén expuestos en la web de la Junta Local Fallera el día 20 de marzo. A partir de ese momento serán hábiles. Los cambios los veremos el año que viene. La novedad con el jurado de los monumentos (que pasarán a estar integrados por miembros de las propias comisiones de Xàtiva) es uno de lo que más se ha tratado y se tratará. Que el jurado de las fallas sea de Xàtiva es un cambio que se aplicará por primera vez aquí en 2027, aunque hay poblaciones que ya lo han hecho. Hay que tener en cuenta que los estatutos se pueden cambiar cada dos años. Vamos a probar y, si no nos apaña, intentaremos darle otra vuelta o seguir como estábamos.

¿Qué pasará con los principales actos falleros si llueve?

No va a llover (bromea). Plan B no hay. Como ha pasado estos días atrás, si hay alerta naranja que no podemos hacer nada en la calle, según lo que nos venga en el parte actuaremos. A toro pasado podríamos haber hecho la comida de «germanor» del día 8, pero si nos arriesgábamos y hubiera llovido nos hubieran hecho pagar el material del montaje. En la asamblea general los presidentes decidimos que no se hacía y así vamos a operar.