Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
¡Una pena!

Para el Olímpic "va a ser difícil, no imposible, a falta de seis jornadas, alcanzar y superar a los tres equipos que encabezan la clasificación"

El Olímpic en el partido contra el Benidorm en la Murta.

El Olímpic en el partido contra el Benidorm en la Murta. / CD Olímpic

Félix Lluch

Xàtiva

No creo que sea el único que piense que lo de Torrevieja ha sido una pena y que puede que haya sido un partido decisivo para el desenlace final de la liga. Es evidente que va a ser difícil, que no imposible, a falta de seis jornadas, alcanzar y superar a los tres equipos que encabezan la clasificación. Con dos de ellos hemos jugado ya los dos partidos y tenemos el average en contra. ¡Una pena!

La previa vino precedida de la racha de tres partidos consecutivos sin perder, de la derrota del Torrevieja en Benigànim, de sus bajas, de plantearse ganarles por más de un gol y así depender de nosotros mismos. Pero el fútbol es distinto a otros deportes: puede pasar de todo.

Supongo que los aficionados de Manchester de Guardiola, y su mismo equipo, pensaban que se daban las condiciones y circunstancias, por sus últimos resultados, por las críticas, por las bajas, para ganar en el Bernabéu y perdieron 3-0. Guardiola se encontró con Valverde, que lo cambió todo, y se acerca a quedar eliminado. El Olímpic se encontró con una expulsión y también cambió el partido y se acerca a no jugar por la promoción de ascenso.

Dijo Rueda, tras el partido, que hay un nuevo objetivo: tener opciones cuantas más jornadas mejor y ojalá sea hasta la última. Me apunto.

No vale mirar atrás. Toca pensar en el Thader, ganar, hacer un buen partido y esperar, forzar a los demás a no cometer errores. Repito lo escrito: el fútbol es distinto a otros deportes porque puede pasar de todo. Este domingo, ¡nos vemos en La Murta!

