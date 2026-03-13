Pérez Llorca reivindica el papel estratégico de la industria de la Vall d'Albaida en la generación de empleo y actividad
El presidente de la Generalitat mantiene un encuentro de trabajo con la confederación empresarial Coeval
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado el papel estratégico de la industria de La Vall d’Albaida en la generación de empleo y la actividad económica de la comarca. El jefe del Consell ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con la Confederación Empresarial de La Vall d'Albaida (Coeval) donde ha remarcado el "compromiso del Consell por favorecer una economía sin trabas con medidas como la simplificación administrativa, la bajada de impuestos, el impulso a las infraestructuras y el respaldo a las inversiones empresariales".
El jefe del Consell, que estuvo acompañado por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, valoró la labor que desempeña Coeval en el fomento de la actividad económica de la comarca y la Comunitat Valenciana.
Además, trasladó el apoyo de la Generalitat al tejido industrial de la zona y puso como ejemplo la inversión de más de 9,4 millones de euros para 116 pymes de La Vall d'Albaida para la adquisición de maquinaria, mejora de procesos, modernización de líneas de producción, seguridad industrial y eficiencia energética. También resaltó los 5,5 millones de euros en los últimos años para la mejora y modernización de 22 áreas industriales en municipios como Ontinyent, Aielo de Malferit, Montaverner o Alfarrasí, entre otros.
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