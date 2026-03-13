El PP de Xàtiva pide "responsabilidades políticas" tras la sentencia sobre el excomisario de la Policía Local

El concejal del Partido Popular de Xàtiva Eduardo Llopis ha pedido al alcalde, Roger Cerdà, que dé "explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas" tras conocerse las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaran nula la prolongación en el servicio activo del excomisario jefe de la Policía Local de Xàtiva.

La resolución judicial establece que la jubilación del funcionario debía haberse producido al cumplir los 65 años, el 23 de abril de 2024, anulando así las resoluciones municipales que permitieron prolongar su permanencia en el cargo un año más allá de la edad legal de jubilación.

La decisión del Ayuntamiento fue recurrida por dos sindicatos policiales y el TSJCV la ha dejado sin efecto.

El concejal popular ha recordado que desde el Partido Popular "se había cuestionado en diversas ocasiones la decisión del gobierno municipal, al considerar que generaba no pocas dudas desde el punto de vista jurídico y administrativo".

Para el concejal popular “cuando un Tribunal tiene que intervenir para anular una decisión del Ayuntamiento, estamos ante un problema de gestión política, máxime cuando, como es el caso, dicha decisión ha supuesto para el Ayuntamiento tener que abonar la alta retribución salarial de 70.000€ del excomisario durante un año más. Y lo mínimo que debe hacer el alcalde es dar explicaciones a los vecinos”.

Por lo demás, según Llopis, “esta sentencia del TSJ es el vergonzante colofón al paso del ex comisario de la Policía Local que Roger Cerdá nos trajo a Xàtiva en 2016 por su marcado carácter político 'socialista' y al que desde el primer momento de su llegada le colmó de favores y prebendas, ya sea en forma de nombramientos ilegales como el de Intendente Principal, declarado nulo por el TSJ en su Sentencia de 17 de febrero de 2020; de percibir cuantiosas e indebidas productividades entre 2017 y 2019 (45.000€) en contra de los reparos de Intervención; de participar como docente en diferentes cursos formativos superando las 75 horas anuales sin solicitar para ello la preceptiva compatibilidad al Ayuntamiento y percibiendo a cambio pingües beneficios; por no hablar del conflicto de intereses que protagonizó al colocar a su hija en la empresa encargada de gestionar el servicio de la ORA siendo él responsable de dicho contrato como jefe de la Policía Local; para finalmente tributarle un inmerecido y sonrojante homenaje de despedida en el acto de celebración del día de la Policía Local del pasado año” ha declarado Eduardo Llopis.

El PP apunta a un "trato privilegiado"

Igualmente, desde el Partido Popular sostienen que la sentencia conocida ahora "no hace sino reforzar todas las sospechas ya existentes entorno a la figura del excomisario y su papel en los distintos gobiernos de Roger Cerdá desde 2016 en los que ha gozado de un trato privilegiado y disfrutado de una más que aparente impunidad sin que, a día de hoy, se alcancen a comprender cuáles han sido los verdaderos motivos más allá de clara significación política del excomisario con el PSPV".

Por todo ello, ha insistido el concejal popular, “el alcalde debe asumir responsabilidades políticas y explicar a la ciudadanía por qué regaló un año más de servicio activo a su comisario político”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Xàtiva valoraron la sentencia recalcando que la misma "no tiene absolutamente ninguna repercusión para el Ayuntamiento de Xàtiva", que, inciden "ni siquiera ha de afrontar las costas procesales" pese a perder el proceso. Fuentes municipales también hacen hincaié en que la prórroga de la jubilación del excomisario se aprobó "con todos los informes jurídicos y administrativos favorables".