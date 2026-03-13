El PSPV de la Vall d’Albaida rechaza reabrir el debate sobre la planta de residuos de Llanera

La ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida celebrada este miércoles, 11 de marzo, analizó la situación del Consorcio de Residuos V5 y los intentos del PP de recuperar la planta de Llanera.

"Esta macroinstalación contemplada en el plan de gestión inicial fue rechazada por consenso de todos los partidos políticos en asamblea en 2019 mediante la aprobación de un modelo de plantas más ajustadas a cada territorio de las cinco comarcas en consonancia con el Plan de minimización de residuos de la Vall d’Albaida, incorporado como referente en la nueva normativa autonómica que inspiraba aquel cambio", aseguran los socialistas en un comunicado.

Desde el PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida critican “la inactividad” del COR durante la actual legislatura “mientras el recibo a la ciudadanía se incrementa desmesuradamente”. Los socialistas sostienen que "los únicos frutos de la gestión del PP son cambios en la Presidencia, la Gerencia y la asistencia técnica que no han servido para materializar ningún avance en el despliegue de infraestructuras ni en una mayor eficiencia en los procesos operativos”, a pesar de disponer, incluso, “de fondos Next Generation para sufragar las primeras instalaciones de tratamiento de biorresiduos”, continúan.

El PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida considera que la reversión del modelo descentralizado actual generaría “tensión social de nuevo, un retraso en el desarrollo de las instalaciones y, especialmente, un encarecimiento en el recibo de la ciudadanía por alargar el periodo transitorio y apostar por una instalación sobredimensionada y un mayor coste en el transporte por carretera en un contexto de incremento de precios de la energía”.

Piden "transparencia" para justificar "las razones para volver atrás"

Por ello, los socialistas instan al PP a justificar “con plena transparencia las razones para volver atrás”; igualmente, esta invitación a dar explicaciones se extiende a Ens Uneix, ya que el voto de la representación de la Diputación de Valencia “resulta fundamental en cualquier votación en la asamblea del COR”; por tanto, los socialistas piden a la formación que “aclare” si, en caso de llegar a proponerse la cuestión, “qué posición adoptarán: si mantendrán la coherencia de 2019 o harán seguidismo de nuevo al PP”.

Noticias relacionadas

Desde el PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida ratificaron también la posición mantenida por el grupo socialista en el COR sobre la problemática en torno a la disponibilidad de los terrenos de Llanera por parte de Vytrusa. Así, abogan por la remisión del expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para la emisión de un dictamen que aporte “seguridad jurídica, transparencia y claridad administrativa, evitando interpretaciones interesadas y garantizando que cualquier decisión futura se tome con todas las garantías legales y con pleno respeto a la legalidad vigente.