"Reciclar bien, pagar menos, gestionar mejor": la alternativa de Compromís para gestionar los residuos en Ontinyent

Este jueves, el grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado en rueda de prensa “Reciclar bien, pagar menos, gestionar mejor”, el modelo alternativo del principal partido de la oposición municipal ante la aplicación del nuevo sistema de recogida de residuos en Ontinyent.

El portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, ha destacado que el modelo alternativo que proponen se caracteriza "por la justicia fiscal, la responsabilidad medioambiental y un mayor diálogo, escucha e información a la ciudadanía ante el cambio de gestión municipal en materia de residuos, un ámbito en el cual las decisiones de la mayoría absoluta de Ens Uneix están generando una fuerte polémica entre la ciudadanía", aseguran.

En palabras de Nico Calabuig, “el cambio de gestión en la recogida de residuos de Ontinyent puede suponer una gran transformación a nivel medioambiental y social para la ciudad, y Ens Uneix no está aplicándolo bien. A estas alturas, las ontinyentines y ontinyentins pagamos una tasa que se ha triplicado en cuatro años sin ninguna mejora en el servicio, y sin tener en cuenta quién recicla y quien no. Este cambio en el coste económico podría haberse enfocado de manera más justa y más inteligente, con empatía hacia los vecinos y vecinas, con medidas transitorias y bonificaciones a quienes recicla. Por el contrario, el gobierno de Ens Uneix no ha querido buscar ni escuchar ninguna solución creativa, y se ha limitado a culpar al Gobierno del Estado por aplicar la directiva europea. El resultado de la política de residuos de Ens Uneix es que en Ontinyent se ha disparado la tasa municipal de los 44€ a los 136€ en cuatro años, sin premiar a quién recicla y sin tener en cuenta el volumen de residuos que se generan en cada vivienda. Todo esto provoca desafección”, afirma Calabuig.

“En lugar de motivar a la gente y acercar a todo el vecindario el nuevo modelo de forma positiva, se está generando malestar, como ya denunciábamos que ocurriría. Decimos esto porque la aplicación del nuevo sistema de recogida puerta a puerta de manera selectiva, con un residuo cada día, no está contando hasta ahora con suficiente información ni participación. Pensamos que un cambio de esta trascendencia necesita otra actitud, más abierta al diálogo con todas las partes. Hace falta una tarea pedagógica mucho más amplia y sostenida en el tiempo, que no se ha hecho con suficiente antelación. Tampoco se ha producido hasta ahora una escucha activa y real al conjunto de la ciudadanía, para que tenga voz en la decisión de diferentes aspectos del nuevo sistema, como los días de recogida de cada residuo, a través de mecanismos de votación”, ha remarcado Calabuig.

El jefe de la oposición ha destacado que “a lo largo de los últimos años, desde Compromís per Ontinyent no nos hemos limitado a criticar. Hemos insistido en diferentes propuestas viables para aplicar el nuevo sistema de recogida de una manera más justa, sostenible e inteligente. Tres posibilidades de propuestas económicas, como diferentes bonificaciones según el volumen de residuos que se generan en cada vivienda; utilizar los datos sobre el consumo de agua para rebajar la tasa a aquellas viviendas donde vive menos gente; o aplicar medidas compensatorias temporales en otros impuestos municipales como el IBI, para atenuar la subida de la tasa y su impacto en las personas, las familias y las pymes de Ontinyent. Y también propuestas para fomentar el nuevo sistema de reciclaje con una transición en positivo, con incentivos reales y proyectos piloto”.

“Lamentablemente, Ens Uneix se ha mantenido en el ‘no a todo’, y no ha querido estudiar ni incorporar ninguna aportación, abusando de su mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que se ha convertido en una barrera que impide el diálogo y la aplicación de soluciones más justas para los vecinos y vecinas. Las decisiones unilaterales del gobierno de Jorge Rodríguez, sin ningún consenso ni pluralidad, acaban perjudicando el bienestar de nuestra ciudad”, ha señalado el portavoz.

Calabuig ha subrayado que “en Ontinyent hace años que creemos en el sistema de recogida puerta a puerta, y en la importancia de reciclar y reducir los residuos municipales. Pero nuestra ciudad tiene que hacer este paso hacia la recogida selectiva de la mano de la ciudadanía, no de espaldas a ella. No se puede hacer un cambio que perdure con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta de Ens Uneix, y la oposición de todo el resto de grupos por diferentes motivos. Si queremos que sea exitoso y que venga para quedarse, este cambio de modelo necesita información, planificación y diálogo. Y también la aplicación de una tasa justa, que no haga pagar por igual a quien hace las cosas bien y a quienes no, a quienes genera menos residuos y a quienes genera más. Todo esto acaba suponiendo una penalización a las actitudes responsables con el reciclaje y la sostenibilidad, y puede acabar provocando el alejamiento de la ciudadanía de un reto importante que tenemos como sociedad”.

“Por todo esto, hemos presentado nuestra propuesta alternativa, centrada en la justicia fiscal y la aplicación de varias bonificaciones, el impulso del reciclaje desde la pedagogía, y la escucha y el diálogo con la ciudadanía en todo momento. Frente a las decisiones unilaterales y sin consenso de Ens Uneix, desde Compromís apostamos por otra manera de gestionar, tal como merece Ontinyent”, ha concluido Nico Calabuig.