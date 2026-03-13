La Unió pide una línea de ayudas extraordinarias para las explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle

La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias de minimis para las explotaciones avícolas que han resultado afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por los focos de la enfermedad de Newcastle en la comarca de la Vall d’Albaida. El sexto foco en la comarca se detectaba días atrás en una explotación de Terrateig, y alcanzaba a 27.000 gallinas, tal como informaba Levante-EMV. La organización agraria afirma que se trataría de una ayuda para cubrir los costes de producción mientras se tenga la enfermedad y el lucro cesante. Podría establecerse con un límite máximo por explotación, y destinada a compensar parcialmente esos costes derivados de las actuaciones de limpieza y desinfección y las pérdidas económicas asociadas a la interrupción temporal de la actividad productiva, expresan.

Gallinas ponedoras en una explotación / La Unió Llauradora i Ramadera

La Unió considera oportuno que el acceso a esta ayuda se condicione al compromiso de mantener la actividad avícola en la explotación durante al menos dos años desde la concesión de la ayuda, así como al cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bioseguridad y registro de explotaciones ganaderas. Este enfoque permitiría "orientar las ayudas hacia explotaciones que realmente apuestan por la continuidad de la actividad y que realizan las inversiones y adaptaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de bioseguridad, contribuyendo así a reforzar la prevención de futuros episodios sanitarios".

Además, el establecimiento de una línea de ayudas de este tipo "permitiría crear un precedente positivo de apoyo institucional ante crisis sanitarias en el sector avícola, reforzando la colaboración entre administración y sector productivo en la gestión de situaciones de emergencia sanitaria y contribuyendo a preservar la estructura productiva del sector", afirman desde la Unió.

Los focos confirmados de la enfermedad han comportado la aplicación de medidas sanitarias estrictas de acuerdo con la normativa europea, estatal y autonómica en materia de sanidad animal, incluyendo el sacrificio obligatorio de animales infectados, el establecimiento de zonas de protección y vigilancia, restricciones de movimiento y la realización de vaciados sanitarios en varias explotaciones avícolas situadas dentro de las zonas afectadas.

Estas medidas, necesarias para garantizar el control y la erradicación de la enfermedad, generan consecuencias económicas significativas para las explotaciones afectadas. Aunque la normativa vigente prevé indemnizaciones para los animales sacrificados obligatoriamente, estas compensaciones no cubren otros daños económicos derivados de la aplicación de las medidas sanitarias, como por ejemplo el periodo de vacío sanitario, la interrupción de la actividad productiva, los costes de limpieza y desinfección, las pérdidas asociadas a la repoblación de las instalaciones u otros gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones sanitarias, explican desde la organización agraria.

Desde un punto de vista jurídico, la posibilidad de establecer medidas de apoyo complementarias para las explotaciones afectadas se encuentra plenamente amparada por el marco normativo europeo y estatal en materia de sanidad animal. La Unió señala que podría articularse a través del régimen de ayudas de minimis en el sector agrario previsto en el Reglamento (UE) 2023/2391 de la Comisión, que permite conceder ayudas públicas hasta un máximo de 50.000 euros por explotación en un periodo de tres ejercicios fiscales sin necesidad de notificación previa a la Comisión Europea.

Viabilidad de la actividad

Para La Unió, "garantizar la continuidad de la actividad productiva en las explotaciones avícolas afectadas es fundamental". Las explotaciones que tienen que realizar un vacío sanitario y adaptar sus instalaciones a las exigencias de bioseguridad derivadas de la crisis sanitaria "afrontan un periodo de pérdidas económicas que puede comprometer la viabilidad de la actividad si no se adoptan medidas de apoyo adecuadas", advierten.

Por este motivo, La Unió considera conveniente que la conselleria estudie el establecimiento de esa línea de ayudas extraordinarias de carácter limitado, orientadas a compensar parcialmente los costes derivados de las medidas sanitarias aplicadas y, al mismo tiempo, incentivar la continuidad de la actividad avícola en el territorio.