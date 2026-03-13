Bando fallero 2026
Xàtiva prohíbe los petardos a la hora de siesta y limita hasta las 3.30 h la fiesta en los casales falleros
El ayuntamiento recuerda a las comisiones que deben habilitar un espacio en el entorno de los monumentos para el lanzamiento de productos pirotécnicos (que no se permiten entre las 15 y las 17 horas) y pide "responsabilidad" ante posibles sanciones
Xàtiva ha publicado el bando municipal con motivo de la celebración de las Fallas 2026, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de los actos festivos y favorecer la convivencia ciudadana durante los días centrales de la fiesta.
El documento recuerda que los actos falleros tendrán lugar entre los días 14 y 19 de marzo, periodo durante el cual se pide a la ciudadanía que respete la normativa vigente sobre el uso de la pirotecnia recreativa, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la población infantil.
En cuanto al uso de material pirotécnico recreativo, este podrá utilizarse entre las 10.00 y las 22.00 horas en las zonas habilitadas para esta finalidad. No obstante, con el objetivo de respetar el descanso vecinal y el bienestar animal, no se permitirá el uso de pirotecnia entre las 15.00 y las 17.00 horas.
El Ayuntamiento recuerda también a las comisiones falleras que deben habilitar un espacio en el entorno de los monumentos para el lanzamiento de estos productos y que deben avisar a la Policía Local en caso de que se detecte el uso de pirotecnia fuera de las zonas o de los horarios establecidos.
En cuanto a los horarios de actividad de las sedes festeras durante la semana fallera, el bando establece que, entre el 14 y el 19 de marzo, las sedes festeras podrán permanecer abiertas hasta las 3.30 horas, mientras que las carpas y sedes portátiles deberán cerrar a la 1.30 horas. A partir del 20 de marzo, las sedes de tipo A y B volverán a su horario habitual de cierre a la 1.30 horas.
Además, se indica que las vías públicas deberán estar libres de carpas y otros elementos el día 21 de marzo.
El consistorio pide "responsabilidad" ante posibles sanciones
El bando también recuerda a las comisiones la necesidad de cumplir la normativa vigente en materia de espectáculos pirotécnicos, despertàs y actividades festivas, así como su responsabilidad ante posibles sanciones derivadas del incumplimiento de esta normativa.
Por otra parte, se hace un llamamiento a la responsabilidad en las tareas de plantà y cremà, haciendo hincapié en la necesidad de retirar los materiales sobrantes de los monumentos y de proteger el firme con arena antes de la cremà para evitar desperfectos en la vía pública.
Finalmente, el Ayuntamiento apela a la colaboración de toda la ciudadanía para reducir la generación de residuos y hacer un uso adecuado de los contenedores de recogida selectiva, así como para respetar los espacios públicos, parques, jardines y mobiliario urbano.
Desde el consistorio se anima a toda la población a disfrutar de las Fallas con responsabilidad y convivencia, contribuyendo entre todos y todas al buen desarrollo de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
