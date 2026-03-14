El medio siglo de la falla Molina Claret de Xàtiva llena las calles de arte urbano

Las fallas y el arte se dan la mano de manera especial este año en la falla Molina-Claret de Xàtiva. En un año representativo para la comisión como es este 2026, en el que celebra el 50 aniversario, el arte tenía que ser aún más protagonista y Molina-Claret conmemorará el medio siglo de historia con la exposición “Art al carrer”. Una muestra de arte que, además, sobresale porque es la primera organizada por una comisión fallera en Xàtiva, ciudad que ya ha acogido exposiciones de arte en la calle, a través de otras iniciativas, aunque nunca por parte de una falla. Un acto, además, singular y original para conmemorar el 50 aniversario de la comisión.

Dos lienzos de la muestra "Art al Carrer" expuestos en un balcón de Xàtiva. / PERALES IBORRA

La muestra exhibirá las obras de 19 artistas de Xàtiva o vinculados a la ciudad, que sacarán sus obras a la calle, en una gran galería abierta al público y a la ciudad. 19 lienzos de gran formato (1,5 x 2 metros) en balcones de la avenida Gregorio Molina y la calle Pare Claret. La confluencia entre estas dos vías es el epicentro urbano de la comisión fallera, que ha querido involucrar así al barrio para que participe también de la conmemoración.

“Art al Carrer” se inaugura este sábado, 14 de marzo, a las 12 horas y permanecerá abierta durante toda la semana grande fallera, hasta el 19 de marzo, día de la Cremà. La exposición está comisariada por Javier Mallol Roca, fallero de la comisión setabense. Mallol es médico jubilado, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama y medicina de urgencias, y artista aficionado, con incursiones en la pintura, el dibujo y la fotografía. Javier Mallol es, además, uno de los artistas que expondrán en “Art al carrer”, con la obra “Bodegó faller”. Guillem Alborch Mallol aporta la obra “Aguarda’t! 50 anys, ja?” y Alejandro Iborra Grau, “Per a elles”. La exposición también mostrará las obras “Sempre falla!”, de Pepe Castells, en colaboración con José Luis Mollà; “On tot comença”, de Carlos Sancho Bataller; “Llarg i prim”, de Rafaela Prats Hernández; “Secció metall”, de Vicent Miñana; “Renàixer de les cendres”, de Lola Torres; “El vol d’Ícar”, de Miquel Mollà; “No hi ha llum”, de Julia Obré Gascón; “Baix les faldes de la fallera”, de Marián Mollá. Toni Espinar participa con la obra “Affectus”; Miguel Soro con “Cant de primavera”; José Ramón Blesa Vidal, con “Pigmalió el Faller”; Elies Penadés Soler con “Quan la flam s’encén”; Toni Grau Mompó, con “Flames”; David Boluda España, con “La gran fira”; Javier Soro Montaner, con “La Deesa del Foc”; y Paco Roca Chorques, con la obra “Vinc del cor de La Costera”. En la exposición también colaboran, con diferentes escritos, Adela Ruiz Sancho, Arcadi Alborch Mallol, el poeta Marc Granell Àlvarez y Anabel Mulet. La exposición reúne obras de diferentes estilos y técnicas, con pintura impresionista, figurativa, collage, …, de artistas plásticos, pintores diseñadores gráficos, ilustradores o muralistas, entre otros.

Un paseante observa la obra de Toni Grau en la exposición "Art al carrer" de Molina-Claret. / PERALES IBORRA

Diálogo con el vecindario

Javier Mallol, en el catálogo de la exposición, afirma que “Molina-Claret, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado una sensibilidad constante por la cultura en todas sus manifestaciones. Es por eso que esta exposición no solo celebra un aniversario, sino que reivindica el papel del arte como herramienta de convivencia, identidad y cohesión social”. “El arte sale a la calle, dialoga con el vecindario, con los visitantes y con el espíritu mismo de las fallas, que siempre ha sido expresión popular, crítica y creativa”, añade.

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La Falla Molina-Claret ha programado, a lo largo del último año fallero, varios actos para conmemorar el 50 aniversario. Se han organizado conciertos de pop-rock o de pasodobles, campeonatos deportivos, play-back, actividades de hermandad en la falla, una gala de aniversario, que tuvo lugar el pasado 21 de febrero, y la exposición “Art al Carrer”, la culminación de los diferentes actos programados. La comisión de Xàtiva anima a la ciudadanía a salir a la calle, disfrutar de las Fallas y de la exposición. “El arte, como las falles, es emoción compartida y calle vivida”, expresa Javier Mallol.