Barxeta pone fin al culebrón de la alcaldía: Dàrius Tortosa asume la vara de mando en un pleno muy tenso

41 horas después de lo inicialmente previsto, Dàrius Tortosa (Som Barxeta) ha sido proclamado este domingo como el séptimo alcalde de la democracia en Barxeta en un pleno urgente marcado por la tensión y la incertidumbre.

En un principio, la sesión de investidura se había programado para el pasado viernes. Sin embargo, como avanzó Levante-EMV, quedó suspendida in extremis a raíz de un escrito de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), que advirtió de la condición de regidor no adscrito de Tortosa. Som Barxeta concurrió a las elecciones bajo el paraguas de ERPV, pero esta última formación se ha desligado de los regidores del grupo tras la moción de censura que pactaron hace un año con el PP para desalojar del poder a Esquerra Unida.

Pese las dudas iniciales, después de evaluar diversos casos precedentes de investiduras en otros ayuntamientos bajo circunstancias similares, el pleno se reprogramó para este domingo a mediodía con el aval de la secretaría municipal. La convocatoria se ha justificado ante la necesidad de proclamar a un alcalde dentro de los plazos legalmente establecidos antes de la festividad de las Fallas, a la espera de que se resuelva el recurso sobre el caso ante la Junta Electoral.

La sesión, envuelta en una gran expectación, ha comenzado unos minutos más tarde de lo previsto, en una sala repleta, con algunos vecinos de pie por la falta de asientos libres. La tensión se palpaba en el ambiente desde el principio y ha terminado estallando hacia el final del pleno, con un intenso enfrentamiento entre el nuevo alcalde y el portavoz de la oposición, Vicent Mahiques (EUPV) -que fue apartado de la vara de mando en enero de 2025 tras la moción de censura- en el que también han intervenido el público y la secretaria.

Esquerra Unida ha cuestionado la convocatoria y el nombramiento de Tortosa como alcalde con sueldo, invocando diferentes normativas. Mahiques ha pedido la palabra en el punto en el que se votaba la elección, pero ha tenido que esperar a que el nuevo primer edil fuera investido para intervenir.

En su discurso de investidura, Dàrius Tortosa ha dicho que, como aficionado a la montaña, le gustan los retos y que ser alcalde es el "más importante" de su vida. "Habrá días en los que me vaya satisfecho a mi casa por haber hecho algo bien o por haber conseguido alguna ayuda o proyecto importante para Barxeta, pero también los habrá que tenga que tomar una decisión complicada que no le guste a todo el pueblo", se ha sincerado.

El candidato de Som Barxeta ha vuelto a defender la moción de censura acordada en 2025 con el PP. "Somos de ideologías contrapuestas, pero el objetivo fue anteponer al pueblo por encima de todo", ha indicado.

A continuación, Tortosa ha hecho un balance satisfactorio del primer tramo del gobierno de coalición, en el que los populares han ostentado la vara de mando, antes del traspaso de poderes de hoy, a falta de 14 meses para las elecciones de 2027. "En el tiempo en el que hemos trabajado conjuntamente, los regidores del PP han demostrado que son personas comprometidas, honestas y generosas. Hemos trabajado en equipo y ha sido todo mucho más fácil de lo que pensaba. No ha habido ningún momento de tensión en estos últimos 14 meses y eso es una excepcionalidad conforme están los tiempos para la política", ha remarcado el alcalde.

En tono irónico, Tortosa se ha dirigido en ese momento a la bancada de Esquerra Unida para "agradecer" su "oposición constructiva". "Lo estáis haciendo de puta madre. Seguid así", les ha espetado a los regidores de EUPV.

El primer edil ha enumerado los proyectos que tiene entre manos el ayuntamiento, como la actuación en el trinquet "que se hará realidad en pocos meses", la tercera fase del centro cívico, el nuevo polideportivo, la intervención en la casa de la Cultura o la "notable" mejora de la limpieza de parques, jardines y edificios públicos, junto con la reparación de fugas de agua de riego "que llevaban más de dos años perdiendo agua".

Tortosa ha asegurado que "queda mucha faena por delante" y ha pedido a los vecinos una "mayor implicación" para que el pueblo esté "más limpio y bonito".

El nuevo alcalde ha "mamado la política desde bien pequeño", puesto que su abuelo fue regidor de la República en tiempo de guerra y su padre también ocupó el cargo de concejal. Tortosa se ha emocionado al señalar que este último "estará muy orgulloso" de él y que fue quien le inculcó la devoción por la política. Para finalizar su intervención, que ha recibido la calurosa ovación del público, el primer edil se ha comprometido a trabajar "con honradez y responsabilidad por mejorar el pueblo".

Tortosa percibirá un sueldo por su dedicación exclusiva al ayuntamiento, que hasta ahora tenía asignado una teniente de alcalde del PP.

Tenso rifirrafe

El portavoz de EUPV, Vicent Mahiques, ha asegurado en su turno que la elección de Tortosa "es un acto contrario a la ley" y que este "no puede tener sueldo", apelando al escrito de Esquerra Republicana que informaba de su "expulsión del grupo municipal" y apuntando a que "los derechos económicos de los regidores no adscritos no pueden ser superiores a los que tendrían en sus grupos de procedencia".

El alcalde ha interrumpido a Mahiques y le ha amenazado con retirarle la palabra, afeándole que se estaba desviando del foco del debate. También ha negado que haya sido expulsado del grupo de Som Barxeta y se ha iniciado en ese momento un rifirrafe entre ambos en el que ha terciado la secretaria, que ha salido en defensa del alcalde y ha refrendado el acto de investidura de hoy. Según esta, en el escrito de ERPV no se indica que Tortosa y otro edil estén "expulsados".

Un asistente del público también ha lanzado reproches al equipo de gobierno y a la secretaria. El primer edil ha tenido que interceder para pedir "educación". En declaraciones a este diario, el alcalde ha defendido que el colectivo local de Som Barxeta tomó la decisión de pactar con el PP "mirando a las personas y no la ideología" pese a la postura contraria de Esquerra Republicana, partido con la que la lista independiente concurrió a las elecciones de 2023. Tortosa indica que se está a la espera de que se pronuncie la Junta Electoral sobre el recurso.

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Por su parte, el portavoz del PP y alcalde hasta hace una semana, Vicente José Torregrosa, ha dado la enhorabuena a su sucesor y le ha transmitido todo su apoyo y el de su equipo para "seguir adelante y dejar las disputas políticas y el desprestigio a un lado". "Lo que quieren vecinos es un ayuntamiento comprometido con sus problemas", ha apostillado Torregrosa.