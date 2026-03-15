Xàtiva y el Consell desatascan las 5 primeras viviendas para jóvenes en el casco antiguo

A finales de 2022, la Generalitat formalizó la compra de cinco inmuebles degradados y sin uso en el casco antiguo de Xàtiva en el marco del compromiso adquirido por el Consell del Botànic para poner en marcha una bolsa de vivienda pública y asequible para jóvenes. Han pasado más de tres años desde que la iniciativa impulsada por la asociación Amics de la Costera comenzó a cristalizar y las propiedades en cuestión continúan a la espera de una intervención integral que permita movilizarlas en régimen alquiler y ayudar a revitalizar la zona.

Después de muchos vaivenes en la planificación y de un dilatado retraso administrativo, los primeros proyectos de rehabilitación comienzan a ver la luz al final del túnel. Según ha podido saber este diario, en las próximas semanas se prevé que el ayuntamiento pueda conceder a la Conselleria deServicios Sociales, Igualdad y Vivienda las licencias de obras requeridas para iniciar las reformas en dos inmuebles del casco antiguo en los que se van a condicionar siete viviendas con un presupuesto de ejecución material que supera ligeramente los 400.000 euros más IVA.

De momento, según confirman fuentes municipales, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Xàtiva aprobará previsiblemente este próximo 23 de marzo la rehabilitación del edificio de 213 metros cuadrados ubicado en la calle Font Trencada, nº13, que ya cuenta con el informe favorable del arquitecto y de arqueología completo, a falta de la firma de tesorera para obtener luz verde. El proyecto permanecía bloqueado desde que fue autorizado en la Comisión Mixta dePatrimonio —conformada por técnicos municipales y de la conselleria— en el mes de junio de 2025. A finales de febrero, la Dirección Territorial de Cultura aprobó el proyecto de intervención arqueológica.

Inmueble de la calle Urios donde se proyectan dos viviendas para jóvenes. La planta baja fue un pub. / Perales Iborra

La edificación, que data del siglo XIX con reformas puntuales en 2004 —según Catasto— acogerá tres pisos independientes, uno por planta. La actuación, con un plazo de ejecución de 8 meses, conservará el volumen principal del inmueble, mientras que el posterior se derribará por su precario estado de conservación y su escaso valor. Un nuevo cuerpo adosado al volumen principal en el que se ubicarán todas las zonas de servicio y paso de instalaciones ocupará el hueco existente. El proyecto también incluye la restauración de las carpinterías y la conservación de los acabados en fachadas y cubiertas originales.

Por otra parte, la Conselleria de Cultura también ha autorizado ya el permiso de intervención arqueológica que quedaba pendiente para desatascar las obras de rehabilitación en otro inmueble de 213 m2 situado en la calle Padre Urios, número 4, donde antiguamente operaba un local de copas en el corazón del centro histórico de Xàtiva. En este caso, se trata de una edificación de cuatro plantas, con cubiertas inclinadas de tejas árabes, que se adecuará para alojar dos viviendas de alquiler asequible para jóvenes. La intervención diseñada, informada inicialmente de manera favorable por Patrimonio en octubre, consistirá en sustituir la cubierta, acondicionar parte de la estructura en mal estado, aislar el suelo de la planta baja y rehabilitar las fachadas. El presupuesto alcanza los 164.800 euros y el plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciados, se estima en 12 meses.

La actuación persigue aliviar la falta de alquileres asequibles y revitalizar zonas degradadas

Pendientes más adquisiciones

La bolsa de vivienda pública en el casco antiguo de Xàtiva ha sido uno de los puntos de fricción entre la Generalitat y el ayuntamiento desde la llegada del PP al gobierno autonómico. En la pasada legislatura se anunció una inversión millonaria para comprar 15 edificio que debían alojar 45 pisos. Sin embargo, en 2024 la directora general de Vivienda comunicó al consistorio la decisión de dejar en pausa la adquisición de nuevos inmuebles, incluyendo los cinco palacios y casas emblemáticas cuya transacción ya estaba apalabrada con los propietarios.

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Hace un año, en otro giro de los acontecimientos, el secretario autonómico de Vivienda se abrió a retomar el plan inicial con algunos reajustes tras el frente común urdido por Amics de la Costera con el objetivo de que el compromiso no quedara en el olvido. Desde el consistorio han cuestionado reiteradamente el bloqueo de las nuevas adquisiciones, mientras que el vicepresidente del Consell José Diez anunció en febrero un nuevo convenio.