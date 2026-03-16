Un acto vandálico rompe el brazo de un ninot de la Falla Murta-Maravall de Xàtiva
La gamberrada nocturna se ha producido horas antes de la visita oficial del jurado encargado de evaluar los monumentos de 2026: "Tiene difícil arreglo. Lo vamos a dejar así", lamentan desde la comisión
Una gamberrada ha segado el brazo de uno de los ninots principales de la falla Murta-Maravall de Xàtiva antes de la visita oficial del jurado que evalúa los monumentos, que se ha producido este lunes por la mañana.
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este domingo, noche de la "plantà" oficial. Como informó Levante-EMV, la comisión Murta fue la más madrugadora en montar su monumento principal, una creación del artista José Antonio Marco que compite en la sección Primera y que el jueves por la tarde ya estaba en la calle.
Sin embargo, los falleros de la demarcación han advertido este lunes de buena mañana de que el brazo del ninot atacado -que ocupa una posición central en el cadafal y escenifica a un niño vestido de marinero- se encontraba roto. Una circunstancia que en la comisión atribuyen claramente a un acto vandálico. "No sabemos quiénes son, pero alguien ha entrado esta noche, ha traspasado la cinta y le ha hecho gracia romperlo e irse corriendo", explican desde el colectivo.
La figura, que se encontraba arrimada a la acera, también había recibido un golpe en el sombrero. "Tiene difícil arreglo. Lo vamos a dejar así. Es algo que ya nos había pasado otros años, pero nunca tan pronto: al menos otras veces tuvieron el detalle de esperar que pasara el jurado", lamentan desde la directiva de Murta-Maravall. "A lo mejor ha sido alguien que se ha apoyado en el ninot, pero parece que es más un golpe", apuntan.
El veredicto de los premios a las mejores fallas de Xàtiva se conocerá esta tarde del lunes a partir de las 19 horas en el Ayuntamiento de Xàtiva.
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