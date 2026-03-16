El Ahora Vóley Xàtiva femenino no logra puntuar frente al CV Manacor

El primer equipo femenino del Club Voleibol Xàtiva se quedó sin puntuar frente al CV Manacor, de las Islas Baleares. El Ahora Vóley Xàtiva de Primera División Nacional femenino de grupo de ascenso, perdió en casa por 1-3 (16-25/23-25/25-23/20-25) con un segundo set que resultó decisivo en el devenir del partido. El conjunto masculino, el Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) tuvo jornada de descanso, y el próximo sábado reciben al líder CV Pinto de Madrid en el pabellón de voleibol a las 17 horas. Hay horario unificado en todos los partidos al ser la última jornada del calendario. El conjunto madrileño se jugará el ascenso en Xàtiva, necesitan la victoria para asegurar su clasificación, los otros dos equipos en liza son el CV Almendralejo de Extremadura, y el CV Almoradí. Los de Xàtiva aspiran también a quedar quintos en la clasificación y poder cerrar una buena temporada con un equipo tan joven.

En Primera División Nacional Femenina, el Ahora Vóley Xàtiva disputaron el pasado sábado en el pabellón de voleibol setabense la décima y última jornada de la temporada nacional. A las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay les volvió a costar entrar en el partido, lo que fue bien aprovechado por un equipo balear como el CV Manacor, que jugaron con una mayor regularidad que las de Xàtiva en el primer set. Lo más cerca que estuvieron del conjunto balear fue con 8-11. Las visitantes gestionaron mejor la ventaja a su favor y ganaron con claridad por 16-25. Cambiaba el panorama en el segundo set, que resultaría decisivo en el devenir del partido, los pequeños detalles cuentan mucho en estas categorías. Las de Xàtiva se adelantaron hasta el 12-9 trabajando con un saque durísimo que dificultaba la recepción visitante, obligando al tiempo muerto del Manacor. Luchando lo indecible en defensa y ataque, las visitantes lograron darle la vuelta al marcador (17-19), las de Xàtiva pasaban por un momento de falta de contundencia para finalizar las jugadas. Sin embargo, reaccionaron y lo tuvieron en su mano con 23-21 a su favor, forzando el tiempo muerto del Manacor. Un momento decisivo que las locales no supieron aprovechar, pues dos errores en ataque y un fallo en recepción, dieron oxígeno a las visitantes (23-24). Ni siquiera el tiempo muerto de Xàtiva lograba enderezar la situación y finalmente el Manacor ganó por 23-25. De nuevo un tercer set muy disputado, las de Xàtiva consiguieron ventaja (7-2). Encararon bien el set y supieron mantener la ventaja con 15-10. Las de Manacor lograron empatar gracias a su gran regularidad en defensa y ataque (17-17) y el partido entró en una fase de igualdad total (21-21). Esta vez las locales fueron mucho más incisivas en sus acciones y con dos grandes puntos lograban vencer por 25-23. Las visitantes venían claramente a por el partido y siguieron jugando con regularidad en el cuarto y definitivo set, en el que las de Xàtiva tuvieron dificultades para cerrar los puntos en los primeros tiempos de ataque. Las de Manacor estuvieron insuperables en defensa y se adelantaron definitivamente con 15-20. Las de Xàtiva lograron acercarse tímidamente con 20-23, pero no consiguieron forzar el quinto set, y las de Baleares ganaron merecidamente por 20-25. Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Martina Valor, Adriana López, María Martí, Mara Alcocel, Ariadna Juan, Carmen Pérez y Joaquina Ponzinibbio.

Resultados de las categorías de base

El Familycash Xàtiva junior masculino suma seis puntos en la doble jornada disputada el pasado fin de semana. El conjunto de Borja Reyes y Daniel Mata sigue firme en la cabeza de la tabla clasificatoria a falta de dos jornadas por disputar. El pasado viernes ganaron al CV Lucentum de Alicante por 3-0 (25-16/25-18/25-23) y en la jornada del domingo ganaron en la pista del CV Camp de Turia por idéntico resultado. Ya han conseguido la clasificación para disputar la Final Autonómica de máximo nivel, los días 11 y 12 de abril de 2026, en sede por determinar, lo que dará acceso al Campeonato de España.

El Xàtiva voleibol senior femenina de la segunda división autonómica ganaron en Alcoi por 0-3 y consolidan su posición de liderazgo en la clasificación, con un buen partido de las jugadoras setabenses. Doble jornada y doble victoria para el Ahora Vóley Xàtiva cadete femenino de la primera división autonómica, que suma seis nuevos puntos y se consolida como líder indiscutible de la clasificación. Las de Bruno Pisciottano y Quique Mateu ganaron el pasado viernes en Almoradí por 0-3 (13-25/16-25/15-25), y en el partido del pasado sábado consiguieron otro resultado contundente de 3-0 (25-10/25-15/25-13) frente al CV Real de Gandia. A falta de dos partidos por disputar, se clasifican matemáticamente en plaza directa a la Final Autonómica de máximo nivel, en busca del acceso al Campeonato de España que se disputará en la ciudad de Almería.

El cadete masculino del CV Xàtiva en la primera división autonómica, también disputaron una doble jornada, donde ganaron los seis puntos en juego. El sábado en casa Xàtiva vencieron por 3-1 (25-23/19-25/25-22/26-24) contra el CV Sant Joan Alacant, en un partido muy disputado, con varios sets resueltos por la mínima, que pusieron emoción en el campo y en las gradas. En el partido del domingo en Alicante, los de Xàtiva volvieron a conseguir la victoria por 1-3 (22-25/22-25/25-15/17-25).

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No lograron puntuar los equipos infantiles. El Dental Carralero infantil masculino de la primera división cedieron por 0-3 contra el CV Gandia. Igualmente, en la primera división femenina infantil, derrota por 1-3 frente al CV Gandia. Así mismo, en la segunda división autonómica infantil femenina, el conjunto de Xàtiva perdió contra el líder Real de Gandia por 0-3. Victoria del Xàtiva en la tercera división cadete femenina por 0-3 contra el CV Catarroja en partido disputado el pasado jueves en el pabellón de voleibol de Xàtiva.