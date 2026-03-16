Compromís reclama mejor refrigeración de los colegios e institutos públicos de Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado la moción que defenderá en el pleno ordinario de marzo del Ayuntamiento de Ontinyent, por la refrigeración de los centros educativos públicos de Ontinyent. La iniciativa, registrada por el portavoz del principal grupo de la oposición, Nico Calabuig, se centra en la necesidad de mejorar el confort térmico en los colegios e institutos de la ciudad, así como el Centro de Educación Especial Vall Blanca y el CPFPA Sant Carles. Así, se propone reclamar a la Generalitat Valenciana, que tiene la competencia en inversiones educativas, un presupuesto ambicioso y continuo para las acciones de refrigeración de los centros. La moción también plantea realizar o actualizar los estudios e informes municipales sobre las actuaciones idóneas en cada centro público de Ontinyent, y establecer un calendario para ordenar las solicitudes a la Generalitat según las necesidades de los diferentes centros. Alumnos del IES Jaume I denunciaron el calor en las aulas y llevaron a cabo semanas atrás una campaña de recogida de firmar para reclamar soluciones, tal como informó este diario.

En palabras de Nico Calabuig, “la emergencia climática que sufrimos tiene un impacto constante en la vida cotidiana. Uno de sus efectos son los episodios de altas temperaturas, que cada vez son más reiterados y largos, y van más allá del verano. Esto impacta en el día a día de los centros educativos de Ontinyent, puesto que antes la mayor parte de estas situaciones se producían en meses no lectivos, mientras que ahora se extienden de abril a octubre en muchas ocasiones. La escasez de sistemas de refrigeración en muchos centros perjudica el bienestar dentro de las aulas, reduciendo la capacidad de concentración, dificultando el desarrollo de las clases, y generando malestar físico, mareos y problemas de salud”. “Situaciones como esta se están denunciando por parte de la comunidad educativa de la IES Jaume I, que en los últimos cursos está registrando hasta 37 °C en sus aulas. También ocurren situaciones parecidas en otros centros educativos de Ontinyent, un hecho que demuestra la necesidad de mejoras, a través de inversiones de la Generalitat Valenciana. La Dirección General de Infraestructuras Educativas publicó en abril de 2023 la Instrucción número 6, un documento que desarrolla con detalle diferentes actuaciones para mejorar el confort térmico, tanto con aparatos ventiladores y equipos de aire acondicionado, como a través de otras medidas que no suponen un aumento del consumo eléctrico, como la instalación de protecciones solares, pértigas, toldos, arbolado o zonas de sombra”, ha explicado el jefe de la oposición.

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Calendarización de las solicitudes

Calabuig ha apuntado que “con este documento como base, proponemos al pleno que el Ayuntamiento de Ontinyent reclame a la Generalitat Valenciana líneas de inversión ambiciosas y continúas en el tiempo, para financiar las mejoras de confort térmico en los centros educativos públicos. Por otro lado, para concretar las necesidades actuales de los centros educativos públicos de Ontinyent, proponemos que se realicen o actualicen los estudios e informes municipales sobre las actuaciones idóneas en cada caso. Esta documentación también será útil y necesaria en la presentación de las solicitudes de actuaciones. Por último, proponemos hacer una calendarización de estas solicitudes que se tienen que remitir a la Generalitat Valenciana, siguiendo el criterio técnico, para ordenar las peticiones de los diferentes centros según la urgencia de sus necesidades”. “Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, puesto que es una propuesta centrada en garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la educación, un pilar clave de nuestra sociedad en todas las edades. La intensificación de los episodios de temperaturas extremas es un fenómeno en aumento. Por eso, es fundamental reivindicar inversiones para mejorar la refrigeración y el confort térmico de los centros educativos, para el presente y también para el futuro”, ha concluido Nico Calabuig.