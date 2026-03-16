Dos detenidos y casi 20 kilos de marihuana incautados en la Vall d'Albaida

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y aprehendido casi 20 kilogramos de marihuana ocultos en un vehículo dentro de una nave en un polígono industrial en la Vall d’Albaida. La actuación comenzó con la alerta, por parte de un ciudadano, de una serie de movimientos que le parecieron sospechosos en la nave de un polígono industrial de un municipio de La Vall d’Albaida. Al parecer, dos personas habían dejado un vehículo en el interior de una nave se habían marchado con otro.

En esa misma nave, el día anterior, había sido intervenido material diverso relacionado con el cultivo de marihuana, tales como básculas, lámparas, plastificadoras al vacío, máquinas de ozono o una carpa.

Los agentes llegaron a la nave y, al no encontrar a las personas sospechosas, realizaron una batida por las inmediaciones, logrando identificar un vehículo que coincidía con la descripción facilitada por el ciudadano. Una vez identificados sus ocupantes, se encuentra, entre las pertenencias de uno de ellos, un juego de llaves de vehículo que se correspondía con el que según el informante habían dejado en la nave industrial.

Trasladados junto con estos ciudadanos a la nave, se comprueba que efectivamente las llaves son de ese vehículo y que en el interior se encuentran 19.890 gramos de marihuana envasada al vacío.

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Por estos hechos, se detiene a estos dos hombres, españoles de 32 y 42 años de edad. Se les imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Bocairent. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 03.