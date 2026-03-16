Un incendio con un hospitalizado por quemaduras calcina el dormitorio de una vivienda en Ontinyent

En el histórico barrio de la Vila de Ontinyent se vivieron momentos de auténtico pánico en la madrugada de este pasado domingo.

Un incendio que calcinó por completo el dormitorio de una vivienda habitada e inundó el resto de las estancias de humo terminó con un hombre hospitalizado por quemaduras de segundo grado.

Los hechos ocurrieron en la calle Callarís, en torno a las 3.50 horas. Una mujer alertó en plena calle a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por la zona de que su casa -un inmueble unifamiliar de dos plantas- estaba siendo devorada por las llamas. El humo había inundado toda la calle.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos del parque de Ontinyent y un sargento de Alzira. A su llegada, los dos ocupantes de la vivienda se encontraban fuera de la misma, uno de ellos siendo atendido por los medios sanitarios.

Ambos resultaron heridos con quemaduras y síntomas de inhalación de humo. El hombre, de unos 45 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia para ser asistido en el hospital.

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Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos finalizaron los trabajos de extinción y revisión de toda la vivienda a las 05:34 horas. La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara. Por ahora, no ha trascendido la causa del incendio.