Un Olímpic con poca ambición cae contra el CD Thader

El CD Olímpic de Xàtiva perdió este domingo en el campo municipal La Murta frente al CD Thader de Rojales por 1-2, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Lliga Comunitat, grupo Sud. El partido llegó sin goles al descanso y se decidió en la segunda mitad, con dos tantos del conjunto visitante y un gol de penalti del equipo setabense en los minutos finales. Antes del partido se conocía la derrota del Torrevieja en Jávea lo que daba al equipo la opción de recortar diferencias respecto a los tres primeros puestos del grupo.

El marcador se abrió en el minuto 58, cuando Fran, desde lejos, adelantó al CD Thader. El 0-2 llegó en el minuto 71, obra de Robin. El CD Olímpic recortó distancias en el minuto 81, con un penalti transformado por Viti, que estableció el definitivo 1-2 en La Murta.

Tras el encuentro, el entrenador del CD Olímpic, José Manuel Rueda, afirmó que a su equipo le había faltado “un poco de ambición y saber lo que nos estábamos jugando” y aseguró que “el equipo no ha estado a la altura de lo que requería el partido”. El técnico señaló además que el conjunto había fallado “en lo más sencillo, que son duelos individuales, segundas caídas” y resumió que lo que había echado en falta había sido “actitud, actitud”.

Rueda explicó que ya en el descanso introdujo cambios “porque queríamos buscar algo más, diferente, para poder hacer más daño”, aunque reconoció que “no estaba saliendo”. Según relató, tras el primer tanto visitante “ha habido ahí unos 10-15 minutos que el equipo se ha desconectado totalmente”. El entrenador también se refirió a las acciones que precedieron a los goles del rival y señaló que “el primer gol y el segundo gol al final son de dos acciones que dejamos botar el balón”, unas jugadas que consideró “totalmente mejorables”.

En el plano ofensivo, Rueda afirmó que a su equipo le había faltado “agresividad arriba” y explicó que una de las claves pasaba por “tener mucha agresividad con balón, conducción, que haya desmarque, ruptura”, aunque reconoció que al equipo “le ha costado mucho leer el partido”.

Pese a la derrota, el técnico dejó claro que mantendría el objetivo competitivo mientras las matemáticas lo permitieran. “Mientras que las matemáticas no me digan que el equipo no se puede meter en playoff, yo voy a seguir intentándolo”, afirmó. También indicó que afrontaría el siguiente compromiso “con la misma ilusión y con las mismas ganas”.

Rueda también se refirió al estado físico de Lucho, que tuvo que retirarse con molestias durante el encuentro. “En principio es una torcedura. A lo mejor puede que sea algún esguince”, señaló el entrenador, quien explicó que quedaban pendientes de la evolución del jugador. En el descanso del partido se rindió homenaje al socio Emilio Llanderal.

El Benigànim celebra la victoria ante el Alberic. / Benigànim CF

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim venció 2-1 al Alberic Sucemart, en un partido en el que el conjunto de la Vall d’Albaida tuvo que remontar un gol en contra de los visitantes. El Alberic se adelantó a la media hora de partido y la primera parte finalizó con la ventaja de los de la Ribera. En la segunda parte, el Benigànim logró la remontada con dos goles de Jorge Monzó y Marcos Albelda. Un partido muy trabajado por los locales, que con los tres puntos escala hasta la octava plaza de la clasificación.

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L’Olleria perdió 4-2 en su visita al Carcaixent y sigue penúltimo en la tabla. Los locales se adelantaron con tres goles, pero l’Olleria recortó distancias con dos tantos, de Alejandro Peiró y Gandia. En el último momento, el Carcaixent sentenció con el cuarto gol.