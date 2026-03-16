"Ontinyent Participa" cierra la primera fase con 369 propuestas

Nuevo récord histórico de propuestas para “Ontinyent Participa” en la edición de 2026. La fase propositiva de la edición de este año se cerraba en la medianoche de este domingo a lunes con un total de 369 propuestas, superando las 293 de la edición de 2025 y las 238 de 2024, que era la cifra récord hasta este año.

La regidora de Participación Ciudadana, Inma López, ha tenido palabras de agradecimiento “para todas las personas y asociaciones que se han implicado activamente en esta fase propositiva y han hecho que consigamos esta cifra récord. Personas que creen en el proceso y que saben que las propuestas que plantean y eligen se hacen realidad”, manifestaba. El proceso empezó en 2014 con cifras de entre 100 y 150 propuestas, de 2018 a 2023 rondaban las 200, y en las tres últimas ediciones ha obtenido sus cifras más elevadas. López destacaba también que “los cambios introducidos en estas últimas ediciones, con un presupuesto máximo de 48.000 euros para inversiones o 18.000 euros en caso de gasto corriente está permitiendo registrar muchas propuestas de acciones para el día a día de las personas, que además pueden realizarse en un tiempo reducido".

Entre las propuestas recibidas a través de la web “www.ontinyentparticipa.es” predominan las relativas a aspectos de urbanismo (226 y 61’2%); ocio (84 y 22’8%); medio ambiente (51 y 13’8%); deportes (50 y 13’6%); educación (38 y 10’3%); cultura (11 y 3%); e igualdad (4 y 1’1%). Fuera de estas tipologías hay otras que suponen 47 y el 12’7%. En cuanto a las franjas de edad, la mayoritaria es la de las personas de entre 40 y 49 años con el 27’9%, seguida por la de 50 a 59 años con el 16’3%.

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Segunda fase

Después de esta fase, se abre una segunda fase, hasta el 29 de marzo, de análisis técnico de las propuestas por parte de los departamentos municipales, para comprobar que se ajustan a las bases del programa, determinándose presupuesto aproximado, objetivo y beneficiarios. La III Fase será la de celebración de los diferentes consejos sectoriales y de ciudad que decidirán los 11 proyectos que serán objeto de votación, fase que tendrá lugar 30 de marzo al 9 de abril. Una vez aprobadas las propuestas finalistas por el Consell de Ciutat, en la cuarta y última fase las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent podrán votar telemáticamente entre los días 20 de abril al 3 de mayo las propuestas que desean que el ayuntamiento ejecute.