Pirotecnia Tamarit retumba en Xàtiva con una 'mascletà' de 92 kilos de pólvora

El Jardí de la Pau de Xàtiva ha sido escenario este lunes de la tercera "mascletà" de la semana fallera, disparada por la pirotecnia Tamarit.

En total, se han descargado 92 kilos de pólvora, que han encendido a los presentes. En una jornada soleada que invitaba a disfrutar del espectáculo pirotécnico, la principal arteria de la capital de la Costera se ha visto literalmente invadida por los falleros y falleras de las 19 comisiones de la ciudad, que han tomado puntuales sus puestos en la Avenida Selgas para presenciar el disparo.

Vicent Argent, responsable de la "mascletà" de hoy en Xàtiva, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado el diseño del espectáculo pirotécnico: "Hemos disparado unos 92 kilos de pólvora. Al principio hemos llegado un conjunto de 'trons' que han sido disparados de forma digital. Han estado acompañados por tres principios aéreos mecanizados y varias baterías de sonido".

La parte terrestre del terremoto, con baterías de calibre 20 y 30, ha sido la antesala de la parte final del disparo, que ha acabado con las tradicionales grandes explosiones finales. Xàtiva ya está inmersa en sus días grandes.

Esta tarde, los premios de las Fallas

Tras la "mascletà" se celebra la tradicional comida ofrecida por la Junta Local Fallera a las Falleras Mayores, Falleras Mayores Infantiles, presidentes, cortes de honor y autoridades. A continuación, a las 17 horas, la comitiva visitará la Llar de Jubilats. El plato fuerte de la jornada llegará a las 19 horas, cuando se procederá a la apertura de plicas de los premios de las Fallas de Xàtiva 2026, en el salón de plenos del ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Mañana por la tarde tendrá lugar la "recorreguda", la visita oficial a las fallas de la ciudad. Por la noche se vivirá uno de los momentos más espectaculares, con la Nit del Foc, un gran espectáculo pirotécnico nocturno.