República Argentina vuelve a reinar en las Fallas de Xàtiva

La comisión República Argentina ha reeditado este lunes el trono de las Fallas de Xàtiva con una holgada victoria en la Sección Especial. El monumento plantado por el taller Qué calor fa en falles de Venancio Cimas, inspirado en la cultura japonesa bajo el lema "Tarannà otaku", ha obtenido la máxima calificación del jurado (169 puntos) y se ha impuesto a sus cinco rivales en la máxima categoría de las fiestas josefinas de la capital de la Costera.

Las falleras mayores y el presidente de la comisión han estallado de júbilo y se han abrazado emocionados tras conocerse el veredicto del jurado, hecho público esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento de Xàtiva, en medio de una gran expectación. No cabía un alfiler.

El presidente y las falleras de República Argentina celebran con el artista fallero Venancio Cimas el primer premio que los distingue con el mejor monumento de Xàtiva. / PERALES IBORRA

República vuelve así a saborear la gloria en Xàtiva después de recuperar el cetro fallero en 2025. Tienen el mejor monumento de la ciudad por segundo año consecutivo. La segunda clasificada en Especial ha sido Ferroviària, con 154,77 puntos, que se ha impuesto al monumento de Raval, con 145,5 puntos. A muy poca distancia de esta última falla ha quedado Abú Masifa (143,5 puntos), seguida de la falla de Molina Claret (121 puntos), que este año celebra su 50 aniversario. De nuevo, el farolillo rojo de la clasificación lo vuelve a ocupar Espanyoleto, con 109,5 puntos.

Ximo Banyuls, presidente de República Argentina, celebra la victoria en Xàtiva encendiéndose un puro. / PERALES IBORRA

Visiblemente emocionado, y entre abrazos y felicitaciones, Ximo Banyuls (presidente de República Argentina) ha valorado el resultado este año: "Ya tenemos 29 entorchados, somos la falla más premiada de Xàtiva. Siempre es especial recibir un premio como este. Estos logros me ayudan a seguir teniendo muchas ganas para continuar como presidente, para seguir trabajando con la comisión. Estoy muy orgullo también a nivel personal y me alegro por la fallera mayor y por toda la comisión que ha trabajado mucho. Esto te hace renovar ilusiones".

La comisión de República Argentina lleva una década trabajando con el mismo artista fallero, Venancio Cimas: "Desde que estamos con él hemos ganado cuatro premios y hemos de tener en cuenta los años de Covid. Este año tenemos una falla original, que es nueva, no se ha visto en otro lado. Y creo que eso el jurado lo tiene en cuenta. Creo que hemos presentado un monumento con mucho color, muy acoplado. La verdad es que ganando o no, nosotros ya estábamos contentos con el resultado. Siempre esperamos ganar, pero si no es así no pasaría nada", ha proseguido Banyuls.

El monumento que les ha llevado a reeditar victoria es un homenaje a la cultura japonesa, con elementos muy característicos. Personajes de anime como Goku, el "fullet" Tortuga o Mazinger Z se entremezclan con símbolos asiáticos como un dragón que sorprende al visitante al echar humo desde sus fauces.

El presidente de la comisión con el mejor monumento de Xàtiva también ha destacado el nivel general: "Creo que la calidad de los monumentos ha subido mucho, el nivel es muy alto. Ahora, esta noche toca disfrutar. Será una noche similar a la del año pasado. Ahora, tenemos una marea en forma de comisión que lo va a celebrar por todo lo alto". Consultado sobre si habrá triplete el año que viene, Banyuls ha querido ser cauto: "Lucharemos por ello, estamos motivados para el año que viene. Queremos seguir luchando, siempre estaremos ahí, siempre intentaremos llegar a lo más alto", ha apostillado.

Falleros de la falla República Argentina celebran la victoria en las Fallas de Xàtiva de 2026. / PERALES IBORRA

La falla ganadora de 2026 en Xàtiva ha contado con un presupuesto aproximado de 78.000 euros. Era una de las favoritas en las quinielas. Quizás, su candidatura se repetía al 50 % en los corrillos junto a la del Raval, que ha presentado un monumento de tonos más costumbristas bajo el título "una batalla entre flors i plors". Al final ha quedado tercera. Nada más acabar el acto, la presidente de Raval, María Terol, hablaba con el teléfono móvil con algún contacto: "Siempre pasa lo mismo", se lamentaba. Un tercer puesto, quizás, no es suficiente, para un monumento cuyo coste también ha rondado los 80.000 euros, lo que deja constancia de la importante apuesta realizada por la comisión del Raval. El año que viene intentarán quitarse la "espinita" de este 2026.

"Somos una comisión con muchos niños, la Infantil es nuestra categoría"

En la categoría infantil, Abú Masaifa se ha alzado con el título a la mejor falla de Xàtiva. Logró una puntuación de 163 puntos. Le siguen en el escalafón de 2026 las comisiones de Ferroviària (137 puntos), República Argentina (129), Espanyoleto (119) y Raval (104 puntos). Se da la circunstancia de que el monumento ganador en la categoría Infantil comparte la estética japonesa con el montaje ganador en categoría absoluta. Las fallas de Xàtiva rinden este año un claro homenaje al país del sol naciente.

Foto 3. El presidente y las falleras de Abú Masaifa, falla ganadora en categoría Infantil, posan con los banderines conseguidos junto al alcalde Roger Cerdà. / PERALES IBORRA

Pablo Benito, presidente de Abú Masaifa ha analizado los resultados nada más acabar la entrega de premios: "Nuestras dos fallas son de estética japonesa, ha sido una coincidencia lo de compartir temática con República Argentina. Estoy muy contento de haber ganado en la categoría Infantil, creo que ha sido una sección muy reñida. Creo que había mucho nivel. A ver, está claro que es más satisfactorio cuando ganas, pero el trabajo estaba hecho. Somos unos 370 falleros y los buenos resultados nos ayudan a crecer".

Noticias relacionadas

"Está claro que la noche de la celebración va a ser eufórica. Nosotros somos una comisión con muchos niños, podemos decir que la de Infantil es nuestra categoría, apostamos fuerte en estos monumentos, es como nuestro buque insignia", ha apostillado Benito. El presupuesto de la falla infantil de Abú Masaifa ronda los 20.000 euros.