Rescatan a tres gatos encerrados tres días en una vivienda insalubre de Ontinyent tras el desalojo de su inquilina

Una mujer con síndrome de Diógenes que residía en condiciones de insalubridad en una vivienda de Ontinyent fue desalojada el pasado lunes 9 de marzo por orden judicial. El procedimiento de lanzamiento de la inquilina de la casa, que era propiedad de una empresa inmobiliaria, había venido precedido de una serie de quejas vecinales por las molestias derivadas de la situación en la que se encontraba el inmueble.

A la llegada de la comisión judicial, la mujer se prestó a marcharse voluntariamente, pero con ella convivían tres gatos -uno de ellos con solo tres patas- que se quedaron encerrados dentro del domicilio cuando se cambió la cerradura, sin poder salir y sin agua ni comida. Los ejemplares habían sido entregados previamente en acogida a la inquilina por unas gestoras de colonias.

Estas últimas se pusieron en contacto con la abogada experta en Derecho Animal María Luisa Sierra, de la Asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal (Avada), que a su vez trasladó el caso al ayuntamiento y la Policía Local, presente en el desalojo.

Sin embargo, la problemática no se pudo desencallar hasta que la letrada se dirigió al juzgado nº4 de Ontinyent, que entendió "la gravedad de la situación", dado que los animales corrían peligro de morir de hambre y sed. En la sede judicial facilitaron a la abogada los datos de la procuradora que había asistido al lanzamiento por parte de Solvia, propietaria actual de la vivienda, y a través de esta mediación se pudo abrir la vivienda y rescatar a los tres gatos, el pasado viernes por la mañana. La actuación se llevó a cabo con la colocación de jaulas trampa. Los ejemplares se encuentran ahora sanos y salvos.

Desde Avada han agradecido la "colaboración y rápida actuación que ha permitido salvar la vida de estos tres felinos". Sin embargo, no incluyen en el listado de agradecimiento al ayuntamiento ni a la Policía Local y cuestionan la actuación en el lanzamiento: "No permitieron a la acogedora que los cogiera. Tampoco llamaron a ninguna entidad de protección animal, ni a ninguna asociación de protección animal, ni a las gestoras de las colonias del citado municipio, para que procedieran a recoger a los tres felinos", aseguran.

El consistorio defiende que se siguió el protocolo

El consistorio ontinyentí, en cambio, niega la acusación de inacción y defiende que se siguió el protocolo establecido en estos casos. Fuentes municipales aclaran que la Policía Local advirtió al área de Medio Ambiente de la presencia de los gatos en la casa.

Dicho departamento se movilizó para prestar la ayuda necesaria a la hora de "suministrar comida, utilizar jaulas para extraer a los animales y hacerse cargo de ellos provisionalmente" en un espacio seguro. Sin embargo, las mismas fuentes mantienen que la empresa propietaria del inmueble cerró la puerta y se cambió la cerradura, de modo que, cuando los operarios municipales fueron a la vivienda se la encontraron cerrada.

Noticias relacionadas

"El asunto en ese momento vuelve a la autoridad judicial. Hemos estado pendientes y mostrado nuestra colaboración en todo momento, pero no podemos entrar en una propiedad privada. En casos así recogemos a los animales y tratamos de hacernos cargo, pero el procedimiento fue muy rápido y no pudimos actuar", apostillan desde el ayuntamiento.