Retiran nuevos desprendimientos de la ermita de Sant Josep de Xàtiva a tres días para la romería fallera

Los operarios de una empresa de reformas están interviniendo este lunes en la parte de la ermita de Sant Josep de Xàtiva recayente a la explanada de la Porta de l'Aljama. Subidos a lo alto de una grúa elevadora de grandes dimensiones, están arreglando el voladizo y retirando los desprendimientos de la cornisa del campanario del templo que obligaron a la Policía Local a precintar la zona hace menos de una semana.

Dada la premura existente por la cercanía de la romería de la Baixada de Sant Josep, que este jueves congregará en la ermita a miles de falleros el día 19 de marzo, la Colegiata de Santa María -propietaria de la ermita- ha intervenido en un tiempo récord para despejar la zona y asegurar el tejado del campanario para evitar la caída inminente de más restos.

Según ha podido saber este diario, tras recibir el aviso de los desprendimientos en el muro norte del templo, el Ayuntamiento de Xàtiva se puso en contacto con un aparejador que gestiona el mantenimiento de las propiedades de la Seu. La entidad eclesiástica se comprometió a ejecutar hoy los trabajos de retirada de los elementos para no entorpecer el acto fallero. Y así ha sido.

Tramo de la cornisa que se ha desprendido en la ermita de Sant Josep. / Perales Iborra

A la espera de una subvención

La situación recuerda mucho a la de hace un año, cuando el 7 de marzo -días antes de las Fallas- se desprendió un canalón de aguas pluviales y unas tejas en la cara de la ermita que recae a la carretera de subida al castillo.

El abad de la Seu, Camilo Bardisa, indica a Levante-EMV que ya se está arreglando la situación de manera provisional, a la espera de una subvención de la Diputación de Valencia que permita desplegar una actuación de mayor calado en la cubierta de la ermita con el objetivo de evitar más derrumbes e ir solventando este tipo de problemas.

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Ya existen proyectos de reforma al respecto, pero se requiere de un presupuesto muy amplio y se irán ejecutando conforme lleguen los recursos. "No podemos endeudarnos más. Estamos esperando una subvención para atajar todo lo que podamos", indica Bardisa.