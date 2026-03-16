Seis despachos de toda España optan a diseñar el proyecto del futuro hospital de Veterinaria en Ontinyent

Un total de seis estudios de arquitectura e ingeniería de diferentes puntos del Estado se han presentado al concurso público para la redacción del proyecto y la dirección de las obras del futuro hospital universitario de la Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en el Campus de Ontinyent.

La licitación parte de un presupuesto de 812.071,38 euros y prevé un plazo de ejecución de cuatro meses. Los despachos participantes proceden de ciudades como Madrid, Barcelona, València o Alicante, y acumulan experiencia en proyectos como el hospital de Alicante o Requena; hospitales veterinarios como el del CEU, aularios universitarios en Gandia para la Universitat Politècnica de València (UPV) y en Oviedo, clínicas veterinarias e institutos de investigación del CSIC, entre otros.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “el hospital veterinario en el cual podrá realizar prácticas el alumnado es uno de los elementos clave del que será una inversión global de más de 70 millones de euros entre el aulario, el edificio departamental y el propio hospital, y que supondrá un antes y uno después para la ciudad por su impacto positivo. Cada paso como este nos acerca más a esa realidad y agradecemos en la Universitat de València la seriedad con la que está trabajando desde el primer momento para hacerla posible”.

Según se expone en el pliegue de condiciones elaborado por la Unidad Técnica de la UV, el Hospital Veterinario tendrá una superficie construida de cerca de 3.000 m², en una parcela próxima a los actuales edificios universitarios del Campus de Ontinyent, con un coste de ejecución material aproximado de más de 16,5 millones de euros de presupuesto base de licitación.

El regidor de Territorio, Òscar Borrell, incide en “el carácter altamente especializado del proyecto, una infraestructura pensada para ofrecer la mejor atención profesional del alumnado y de la ciudadanía, puesto que será un servicio 24 horas que atenderá a muchos pueblos y ciudades de las comarcas centrales”. Borrell recuerda igualmente que “trabajaremos para que los plazos se cumplan y para que el grado de Veterinaria pueda empezar a impartirse en el curso 2027-2028, tal como está previsto”.

Un proyecto coral

El programa de necesidades expuesto en el proyecto del hospital veterinario contempla un área de animales grandes de 782 m², adyacente a una zona exterior de 140 m²; un área de animales pequeños de 1.086 m², subdividida en varios espacios; un área de necropsias de 510 m², y una planta piloto y departamento de medicina preventiva de 531 m², entre otros espacios.

El pasado mes de diciembre, todos los agentes implicados en el proyecto de la futura Facultad de Veterinaria se reunieron en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, donde coincidieron en destacar el carácter estratégico de estos estudios para toda la Comunitat Valenciana. Desde la Universitat de València se afirmó que la universidad pública de Veterinaria en Ontinyent “será una de las más avanzadas de Europa”, unas declaraciones en las que coincidió pocas semanas después el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita a la ciudad.

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Por otro lado, en estos momentos el estudio Santa Tecla Arquitectas está procediendo a la redacción del proyecto del aulario de veterinaria que complementará la Facultad con dos edificios de última generación.