Situación crítica para el Atzeneta, que cayó derrotado en la Vall d’Uixó

La jornada de los equipos en Tercera Federación se saldó sin victorias. El Atzeneta cayó derrotado en su visita al campo José Mangriñán de la Vall d'Uixó y el conjunto “taronja” entra en una situación crítica por la dinámica y por acercarse peligrosamente al descenso. El Ontinyent 1931 consiguió rescatar un punto en Soneja para continuar durmiendo en posiciones de playoff.

El sábado, los de Luis Navarro viajaron para medirse a la Vall d’Uixó. No fue un partido de muchas ocasiones y la efectividad local marcó el desenlace. Los locales hicieron valer el factor campo y salieron enchufados al partido. A los diez minutos, Gonza ensayó el primer disparo y Año, cinco minutos después, con un buen remate obligó a Ferri a intervenir. La Vall d’Uixó estaba demostrando su buen juego y, a los diecisiete minutos, inauguró el marcador. Megina aprovechó la segunda jugada de un saque de esquina para mandar el rechace al fondo de la red (1-0). Los locales estaban disfrutando del buen juego, pero ante la necesidad el Atzeneta fue creciendo en el encuentro y se encontraba con un conjunto castellonense bien plantado. Moha perdonó el empate a cinco minutos del descanso y Ferri salvó a los suyos del segundo gol local. Sin más movimientos en el electrónico se llegó al descanso.

En la segunda parte cambió el guion del partido, con un conjunto local más incómodo y un Atzeneta que puso una marcha más. En cambio, el partido cogió tintes dramáticos para los de la Vall d’Albaida porque el colegiado señaló penalti a favor de los de Descalzo. Amine asumió la responsabilidad y se encontró con Ferri, que detuvo la pena máxima. El protagonismo cambió de portería y fue el guardameta Rafa Soriano quien se vistió de héroe para salvar a su equipo del empate. El Atzeneta fue mejor durante el segundo tiempo, pero no encontró el camino al gol. Una derrota dolorosa para los de Luis Navarro, que siguen acercándose al descenso.

Un lance del partido entre el Ontinyent 1931 y el Soneja. / Ontinyent 1931 CF

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931, que visitó al Soneja. El partido empezó de la peor de las maneras para los de Roberto Bas. En el primer minuto de juego, el Soneja trenzó una buena jugada para que Gabriel Santos inaugurara el marcador (1-0). El Ontinyent 1931 reaccionó y Vicent Martínez protagonizó la primera llegada. Empezó a llegar con peligro y Fluixà remató un centro de Iván a las manos del portero. Bonet también rozó el gol. El dominio de los “blanc-i-negres” era evidente y llegó el gol del empate. Juanan aprovechó la segunda jugada tras un saque de esquina para poner la cabeza y mandar el balón al fondo de la red (1-1). Los locales apretaron en el tramo final del primer periodo, pero la defensa ontinyentina se mostró sólida para mandar el partido al descanso con empate (1-1).

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La segunda parte arrancó de buena forma para los visitantes con un potente disparo de Chimo Reig que repelió el portero. El Ontinyent 1931 dio un paso adelante y Juanan disfrutó de un nuevo disparo desde la frontal. Iván Albert también lo intentó. El Soneja se acercaba tímidamente, pero eran los de la capital de la Vall d’Albaida quienes más lo intentaban. En el final del partido se sucedieron las llegadas: Andreu Vivó evitó el gol de la victoria de los castellonenses, mientras que el Ontinyent 1931 no estuvo acertado en el último remate. Los de Roberto Bas sumaron un punto para continuar en puestos de promoción de ascenso.