"Tuvimos que plantar media falla 'al tomb', como se hacía antes"

Hace muchos años era lo normal, aunque todo ha evolucionado. Plantar una falla "al tomb" -sobre todo el monumento más grande- era una especie de tradición, que simbolizaba el esfuerzo colectivo de los miembros de la comisión. Ahora, este tipo de estampas se han ido difuminando con el tiempo. Sin embargo, en un mundo en el que algunas voces apuestan por redescubrir comportamientos de épocas anteriores y productos denominados "vintage", también se recuperan hábitos sociales, aunque sea por accidente.

Es lo que ha ocurrido este año con la Falla del Mercat de Xàtiva, que este año ha plantado medio monumento "al tomb". Y lo ha hecho por un problema de horarios entre el artista fallero y la grúa contratada. Fue un cúmulo de circunstancias.

Así lo ha confirmado a Levante-EMV César Sánchez, presidente de la agrupación fallera de la capital de la Costera: "Teníamos unos horarios cerrados, pero el artista llegó más tarde lo previsto. No podía aguantar más la grúa que habíamos contratado. Decidimos plantar con la máquina la parte más alta y luego la otra media falla la plantamos 'al tomb'...".

"Es algo que no nos había pasado nunca. Participamos varias personas, creo que siete hombres o por ahí. El artista fallero y sus trabajadores colaboraron, pero he de reconocer que lo pasé un poco más, al final te preocupas. Siempre puede pasar algo", ha comentado el presidente de la falla del Mercat.

La plantà de la falla del Mercat de Xàtiva tuvo lugar el pasado viernes. Durante los últimos años, es bastante habitual que muchas comisiones monten los ninots centrales de sus monumentos -aquellos de mayores dimensiones- días antes del día oficial de la plantà, que este año cayó en la jornada de ayer, domingo. Las comisiones y los artistas rematan los últimos retoques en muchos casos durante esa noche. El gran aluvión de montajes -hay fallas en muchos municipios- causa que se escalonen los trabajos.

Aunque desde la falla del Mercat reconocen que fue un cúmulo de circunstancias, confirman que no repetirán con el artista fallero de este año: "No digo que todo sea por su culpa, al final nos ha montado la falla y yo estoy contento. Pero, tengo la sensación de que no hemos congeniado. Yo soy presidente novato, llegué con una junta nueva y creo que se llevaba mejor con los anteriores. Nos ha montado la falla, eso es así, pero no ha sido una relación buena. De hecho, él ha sido quién nos ha dicho que no repetía".

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El presupuesto del monumento ha sido de 10.000 euros. La falla del Mercat de Xàtiva cuenta en 2026 con 96 integrantes.