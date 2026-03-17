Agullent aprueba una ampliación de crédito de más de 500.000 euros para nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Agullent ha aprobado en el pleno extraordinario de 12 de marzo una ampliación de crédito de 511.115,09 euros, financiada íntegramente con el remanente de tesorería. Esta operación ha sido posible "gracias a los buenos resultados presupuestarios de los últimos años", afirman desde el ayuntamiento, que añaden que permitirá llevar a cabo nuevas inversiones y actuaciones municipales. La propuesta ha contado con los seis votos favorables de Compromís y la abstención de Units per Agullent.

Entre las inversiones destacadas dentro de estos suplementos de crédito y créditos extraordinarios se encuentra el proyecto de asfaltado de la calle Mayor, desde el cruce de la calle la Torre hasta la plaza de la Constitución, con el objetivo de mejorar la circulación y tráfico de vehículos. También se prevé la mejora de la cubierta de las aulas de la Casa de la Cultura donde se imparten las clases de música de la Escola de Música ‘Amanci Amorós Sirvent’, así como la reforma de pavimento de seguridad y sustitución de elementos de juego en los parques de la Cruz, de las Eras y de la Plaza de España.

Además, se incluyen proyectos ambiciosos de mejora de los servicios municipales, como la reforma integral de la Escuela Infantil La Jordana, con una inversión de 122.087,31 €, y la adecuación y mejora del nuevo edificio que acogerá la Biblioteca de Agullent “Ramon Haro Esplugues” y la sede de la Junta de Fiestas de Moros y Cristianos, con una inversión de 108.640,17 €.

Finalmente, la ampliación de crédito contempla actuaciones en materia de seguridad, como la adquisición e instalación de cámaras en varios puntos del municipio y la implementación del Camino Escolar Seguro de Agullent, que mejorará y hará más visible el trayecto de las familias y los niños hacia los centros educativos. También se destinarán fondos a actuaciones subvencionadas que requieren aportación municipal, como es el acondicionamiento del camino Catalí dentro de la subvención de caminos rurales 2025 de la Generalitat Valenciana.

Así mismo, se prevén mejoras en el entorno urbano, como la instalación de jardineras, bancos y apoyos para contenedores, así como la adquisición de maquinaria y equipación deportiva para el polideportivo municipal, que próximamente finalizará las obras de mejora del rocódromo, de la pista de futbito y del frontón, el repintado del edificio y la construcción de nuevas instalaciones de pádel, tenis y baloncesto 3x3, así como la zona de sombras de la piscina.

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El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que “gracias a la buena gestión presupuestaria y al remanente disponible, podemos invertir en mejoras que beneficiarán directamente a los vecinos y vecinas de Agullent”. Además, ha añadido que “esta ampliación confirma nuestro compromiso con todos los ámbitos del municipio, como la seguridad, la mejora del entorno urbano y rural, el deporte, la educación, la cultura y la mejora de las instalaciones municipales”.