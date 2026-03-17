Xàtiva
La carta de la falla Tetuán al vecindario para pedir "comprensión" tras el conflicto con el casal: "Nuestras puertas están abiertas"
La comisión de Xàtiva ha instalado este año una carpa en la confluencia entre la calle Montcada y la plaza Sant Francesc: "Somos conscientes de que estos días pueden ocasionar algunas molestias y pedimos disculpas de antemano"
La comisión de la Falla Tetuán-Porta de Sant Francesc de Xàtiva se han dirigido a los vecinos y vecinas del entorno de su sede festera con la colocación de una carta en diversas fachadas para pedirles comprensión en los días grandes, tras el conflicto por el ruido del casal que motivó una advertencia de cierre del ayuntamiento. Para evitar molestias, este año la demarcación ha instalado una gran carpa en la confluencia de la calle Montcada con la plaza Sant Francesc.
"Como cada año, el barrio comenzará a transformarse, se instalará la carpa, habrá cortes de calles, actos, música y petardos y todas las actividades propias de la celebración de las Fallas", comienza la misiva dirigida por la comisión al vecindario.
"Somos conscientes de que estos días pueden ocasionar algunas molestias, como cambios en el tránsito, restricciones de aparcamiento o un movimiento más grande de lo habitual en nuestras calles. Por eso, os pedimos comprensión y disculpas de antemano", incide el comunicado.
"Las Fallas forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la vida de nuestros barrios. Detrás de cada acto hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo de muchos falleros y falleras que trabajan para que estas fiestas llenen el barrio de alegría, convivencia y tradición", apuntan. "Asimismo, os invitamos a compartir y vivir las Fallas con nosotros. Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos los vecinos y amigos que quieran acercarse, disfrutar del ambiente y sentir de cerca una fiesta que es de todos".
El escrito termina dando las gracias al vecindario por su "comprensión" y por "formar parte de este barrio que, durante estos días, palpitará con más fuerza".
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