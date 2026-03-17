La falla más pequeña del mundo... queda en última posición en Xàtiva
En la comisión Passeig asumen lo ocurrido: "Sabíamos que podía pasar, el monumento rompe con la tradición"
Es uno de los monumentos falleros más rompedores -y experimentales- que se recuerdan en Xàtiva desde hace años. La falla Passeig ha apostado este año por presentar una falla "en miniatura" con la que quieren aspirar a un récord Guiness. La aventura no ha tenido el respaldo del jurado. Así, esta comisión de la capital de la Costera cosechó el sexto puesto -de seis posibles- en la sección Segunda de las Fallas de Xàtiva este año. El jurado les otorgó 39 puntos, el puntaje más bajo si se analizan los listados de todas las secciones.
En su categoría, la falla en miniatura fue superada por los monumentos presentados por las comisiones de Joan Ramón Jiménez (49 puntos), Plaça del Mercat (60 puntos), Selgas i Adjacents (84 puntos), Tetuan (118) y Sant Feliu (144). También fue la menos valorada (37 puntos) en el análisis de "ingenio y gracia". Todos los indicios apuntan a que no contó con el respaldo del jurado. No fue de su agrado.
El montaje destaca por su sencillez. Un Raimón en versión "caganer" y un muñeco que representa a Felipe V cabeza abajo son los personajes centrales. La falla costó 8.000 euros en total, elementos de jardinería incluidos. Está ubicada sobre un pedestal que se ha instalado en una fuente. Y ha despertado la curiosidad de mucha gente. Sin embargo, este mediodía todo aquel que se ha acercado hasta el emplazamiento en el que debe descansar hasta el día de la Cremà no ha podido verla. Consultados sobre lo que ocurría, los miembros de la comisión que se encontraban almorzando en el casal ubicado en un bajo cercano han explicado que la falla estaba en un armario cerrado: "La dejamos allí por las noches. No hemos podido contactar con la persona que tiene la llave y no la hemos podido sacar", han explicado.
Preguntados a su vez por la decisión del jurado, han explicado que asumen lo ocurrido: "Sabíamos que esto podía pasar. En las fallas pesa mucho la tradición y nuestro monumento rompe este año con todo lo establecido. Es lo que hay y no se puede hacer nada", han comentado. Y han confirmado que la quemarán como hacen todos los años con sus monumentos.
Este año, las comisiones triunfadoras en Xàtiva han sido la falla República Argentina -que reedita victoria- en categoría absoluta y la falla Abú Masaifa ha ganado en infantil. La decisión, como ocurre todos los años, ha levantado algunas críticas en agrupaciones falleras que no están de acuerdo con las puntuaciones. Ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos.
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