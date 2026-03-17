El "horno fallero" de las comarcas centrales: se superan los 26 grados en Xàtiva, Canals o Anna

Ha sido una sensación constante durante las últimas jornadas. Las lluvias registradas durante las semanas anteriores han dado paso al buen tiempo en llos días centrales de Fallas. Se cumple un dicho bastante repetido durante esta época del año en la provincia de Valencia: "Fa temps de Falles". Y los registros térmicos cosechados en las estaciones de medición confirman la percepción: en varios municipios de las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés se han superado hoy los 26 grados centígrados. Muchos han sido los vecinos y visitantes que han dejado a un lado las chaquetas y se han paseado en manga corta.

Así lo confirman desde la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet): "Ya tenemos 'en pruebas' el horno de las comarcas centrales valencianas: las temperaturas superan los 26 °C en Xàtiva, Canals, Llocnou d'en Fenollet, la Granja de la Costera, Rafelguaraf, Anna y el Genovés. Cerca del mar las temperaturas se mantienen más frescas gracias a las brisas, entre los 15 y los 19 °C en general".

En actos como la mascletà disparada en Xàtiva hoy el calor se ha dejado notar. La alta presión humana también ha ayudado a que el ambiente se caldeara. La capital de la Costera está inmersa en sus días grandes de las fiestas josefinas.

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Previsión de los próximos días

Sin embargo, la previsión de los próximos días apunta a la aparición de lluvias. Así, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una probabilidad del 100 % de precipitaciones en la primera mitad del día (de doce de la noche a doce del mediodía) durante el próximo jueves 19 de marzo, día de San José. La lluvia podría hacer acto de presencia en un acto simbólico como la Baixada de Sant Josep. Y también apuntan a la presencia de lluvias durante los siguientes días.