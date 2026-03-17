La música hermana a Xàtiva con la Falla de la isla de Formentera

La música de Xàtiva animará los actos de la Falla Valenciana Es Pujols de Formentera. La única comisión que organiza la fiesta valenciana en la isla -también se celebran las Fallas en Ibiza- celebrará el próximo fin de semana, del 20 al 22 de marzo, las Fallas, con una amplia programación, a semejanza de la fiesta fallera (Plantà, Mascletà, Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, Cremà) y con la participación de la Xaranga Xapurrao de Xàtiva.

Lily Llopis, Fallera Major Infantil, y Nadal Llorens, presidente infantil de la Falla Es Pujols de Formentera. / Falla Es Pujols de Formentera

La Falla Es Pujols fue fundada en 1985 por valencianos residentes en Formentera que han organizado las fiestas, encargándose incluso de la confección de los monumentos falleros, hasta 2003, cuando cesaron en la organización, tras haber consolidado las Fallas en la isla. Desde 2003 hasta 2025 Formentera dejó de celebrar las Fallas y el año pasado, un grupo de gente descendiente de los impulsores de la comisión, decidieron retomar la celebración. En 2025 Formentera volvió a disfrutar de las Fallas. Pero los actos se organizaron coincidiendo con las fechas de las Fallas de València “los actos centrales fueron el día 19, y tuvimos algunos problemas para contar con músicos”, explica el presidente de la comisión, Álvaro Villaseñor. Este año, la celebración se ha trasladado al fin de semana posterior a las Fallas.

La Xaranga Xapurrao de Xàtiva ha sido invitada a acompañar a la comisión en la celebración de los actos. Santi Ramírez es un setabense que reside desde hace años en Ibiza, primero, y en Formentera ahora, donde trabaja como maestro. Además, es músico de la Música Nova y de la Xaranga Xapurrao, y quien ha “unido” a Es Pujols con la capital de la Costera. 16 músicos de la charanga de Xàtiva viajarán a Formentera, a más de 200 kilómetros de distancia, para actuar en las Fallas isleñas. “Conozco a gente de la falla, que me comentó que el año pasado tuvieron problemas logísticos, para trasladar músicos, ya que los actos coincidían con los de València. Este año lo han trasladado al fin de semana posterior, y es más fácil. Les hablé de la Xaranga Xapurrao, de la que soy músico (trompeta) y participaremos en las Fallas de Formentera”, explica a Levante-EMV el setabense afincado en la isla.

Falleros y falleras de la Falla Es Pujols de Formentera. / Falla Es Pujols de Formentera

Santiago Ramírez pone de manifiesto el asentamiento de la fiesta fallera en la isla pitiusa gracias al trabajo de la comisión Es Pujols. “Los actos son en la calle, en la plaza, y abiertos a la participación de toda la gente, también de los no falleros. Los conciertos son en la calle, la gente puede participar en los actos y la falla puede recaudar fondos para organizar la fiesta. La falla está abierta a todos”, explica el setabense.

En ello incide el presidente de la comisión, Álvaro Villaseñor, un formenterano descendiente de valencianos y uno de los jóvenes de la isla que ha impulsado la reactivación de la Falla Es Pujols. “Queremos que la gente se sume a la celebración. Que conozca la cultura valenciana y las Fallas”, explica a Levante-EMV. Un objetivo en el que han puesto empeño y en un año han conseguido duplicar los falleros. En 2025, primer año tras retomar la celebración, la comisión estaba integrada por unos 35 falleros. Este 2026 son 75.

Neus y Lily, falleras mayores

La comisión ya espera con ilusión la celebración, y especialmente las máximas representantes de la fiesta. Neus Serra López es la Fallera Major, y Lily Llopis Colomar la Fallera Major Infantil. Nadal Llorens Peña es el presidente infantil. Las dos falleras mayores residen en València y Alzira, respectivamente, y el miércoles llegarán a Formentera para vivir las fiestas. La falla grande, obra del artista fallero mallorquín Toni Galmés, ya está en Formentera, mientras que la falla infantil, obra del artista valenciano José Dauder, llegará el próximo miércoles en barco, según explica Villaseñor, que pone de manifiesto el “elevado coste” que supone la celebración en la isla, con el traslado de los monumentos, la pirotecnia para la mascletà y el castillo de fuegos artificiales, o los músicos. “La falla grande, que mide 7 metros de altura, la planta el artista, pero la infantil, que nos llegará el día 18, la plantaremos nosotros. También montaremos la mascletà y el castillo. El pirotécnico, que es Hermanos Caballer, nos envía el material y nos manda un vídeo de cómo tiene que ir todo, y nosotros lo hacemos”, indica el presidente.

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Los monumentos falleros infantil y grande de 2025 de la Falla Es Pujols de Formentera. / Pilar Martínez /Diario de Ibiza

La Falla Valenciana Es Pujols de Formentera iniciará la celebración el viernes con la Plantà de los monumentos a las 9 horas. La jornada incluirá actividades para los niños, merienda, tardeo, concierto del grupo Los del Varadero y pasacalle con la Xaranga Xapurrao, finalizando el viernes con una fiesta Caribe Mix. El sábado, la programación incluye despertà con la Xaranga, recogida de las falleras mayores, mascletà, comida, animación infantil, cena, pasacalle con la Xapurrao y concierto. El domingo se abrirá con la procesión, ofrenda y misa a la Mare de Déu dels Desemparats, seguida de mascletà y paella popular. Por la tarde, castillos hinchables, buñuelos y chocolate con animación de la Xaranga Xapurrao de Xàtiva, tardeo con Dj, “Ballada de curt” con las Colles de Ball Pagès de Formentera. La fiesta culminará con la Cremà del monumento infantil a las 21 horas, castillo de fuegos artificiales y Cremà de la falla grande a las 22 horas. El fin de las Fallas 2026 y el principio de las de 2027 en Formentera.