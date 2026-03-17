El Natació Xàtiva disputa el Campeonato de España Absoluto en Sabadell

El Club Natació Xàtiva disputó del 11 al 15 de marzo pasados el Campeonato de España Open Astralpool de Natación Absoluto-Junior 2026, celebrado en las instalaciones de Can Llong del Club Natación Sabadell, en la localidad catalana. La cita deportiva reunió a un millar de nadadores de la categoría absoluta y 561 nadadores junior integrados en 2.204 clubes de la Real Federación Española de Natación y otras federaciones internacionales.

Por el CN Xàtiva compitieron Rebeca Ferrer y Asier Sendra, de categoría junior; y Adolfo Benito y Guillem Casesnoves, de absoluta. Adolfo Benito compitió en los 50 metros espalda y fue trigésimo segundo; Rebeca Ferrer nadó los 100 metros libres quedando en el puesto 14; Asier Sendra lo hizo en los 100 y 200 metros mariposa, logrando los puestos 18 y 13, respectivamente. Por su parte, Guillem Casesnoves logró clasificarse para la final de 200 metros braza, siendo en la misma octavo. También compitió en los 50 y 100 m braza clasificándose en los puestos 84 y 58, respectivamente.