El Natació Xàtiva disputa el Campeonato de España Absoluto en Sabadell
Rebeca Ferrer, Asier Sendra, Adolfo Benito y Guillem Casesnoves compiten en la cita que reunió a deportistas de la categoría absoluta y junior
El Club Natació Xàtiva disputó del 11 al 15 de marzo pasados el Campeonato de España Open Astralpool de Natación Absoluto-Junior 2026, celebrado en las instalaciones de Can Llong del Club Natación Sabadell, en la localidad catalana. La cita deportiva reunió a un millar de nadadores de la categoría absoluta y 561 nadadores junior integrados en 2.204 clubes de la Real Federación Española de Natación y otras federaciones internacionales.
Por el CN Xàtiva compitieron Rebeca Ferrer y Asier Sendra, de categoría junior; y Adolfo Benito y Guillem Casesnoves, de absoluta. Adolfo Benito compitió en los 50 metros espalda y fue trigésimo segundo; Rebeca Ferrer nadó los 100 metros libres quedando en el puesto 14; Asier Sendra lo hizo en los 100 y 200 metros mariposa, logrando los puestos 18 y 13, respectivamente. Por su parte, Guillem Casesnoves logró clasificarse para la final de 200 metros braza, siendo en la misma octavo. También compitió en los 50 y 100 m braza clasificándose en los puestos 84 y 58, respectivamente.
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