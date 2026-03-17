Ontinyent crea 125 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno de la Avenida de Albaida-Martínez Valls

El Ayuntamiento de Ontinyent ha comenzado las obras de adecuación del solar de la Avenida de Albaida para incorporar más de 3.600 metros cuadrados de superficie de estacionamiento a las ya existentes en la ciudad.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, que ha visitado las obras junto al regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, explica que se trata de un solar en la Avenida de Albaida, propiedad de las familias Tormo y Palop, donde se generarán 125 plazas después de una inversión de 50.000 euros, a 120 metros de la zona comercial de Martínez Valls.

Según ha desgranado Borrell, “estos aparcamientos no solo resuelven las necesidades inmediatas de la ciudadanía y de la zona comercial. El nuevo espacio de aparcamiento, que se pondrá en uso en dos meses, se integra en una planificación más amplia” que contempla la futura generación de plazas en PAI pendientes de desarrollo, como los de la Farinera, Llombo 1A y 1B, Germaníes, Avenida Generalitat y Clariano y el aparcamiento de 175 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno de la Plaça de la Concepció. Este último será un espacio de 6.600 m² en la calle Lluís Martínez que tendrá acceso directo desde el nuevo puente del Camí Vell de Xàtiva, una zona que está siendo objeto de varias obras de accesibilidad y adecuación con una inversión acumulada superior a los 566.000 euros.

“En definitiva, estamos hablando de una ciudad que se planifica para el futuro, que pone las personas en el centro y que prepara espacios y servicios porque Ontinyent continúe avanzando”, señala el regidor. En este sentido, Borrell ha afirmado que el gobierno de Ontinyent"trabaja desde hace años para impulsar una movilidad sostenible con iniciativas pioneras en el Estado, como por ejemplo Ontibici o el bus urbano gratuito".

El centro, para las personas

El concejal también ha puesto de relieve proyectos educativos como las campañas del Metrominut, que “ayudan a entender que en Ontinyent prácticamente cualquier punto de interés está a menos de 15 minutos a pie”. El regidor de Territorio ha hecho referencia a modelos europeos de éxito en pacificación del tráfico, como el de Pontevedra, “donde el centro es para las personas, y vecindario y comerciantes tienen prioridad, mientras el aparcamiento permanente queda en los alrededores, conectado con transporte urbano”. Una filosofía que, según ha dicho, “también inspira el camino de Ontinyent”.

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En los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado varias bolsas de aparcamiento en coordinación con la concejalía de Servicios Municipales, generando miles de plazas a través de convenios con propiedades privadas.