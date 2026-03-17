Paratletas del CAX se proclaman campeones de España de atletismo adaptado por segundo año consecutivo

Cuatro paratletas del Club Atletisme Xàtiva (CAX) que forman parte de la Selección Autonómica de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA) se han proclamado campeones de España de atletismo adaptado en el Campeonato de España Absoluto por Comunidades Autónomas disputado el pasado domingo en Guadalajara y que reunía decenas de atletas procedentes de todo el país.

Judith Tortosa, Josep Barberà, Martín Serena y Jonàs Martínez repetían como parte del combinado valenciano, que ya había sido campeón en el año anterior edición, y que este año se impuso de nuevo para coronar un podio que completaban las selecciones de Madrid y Andalucía. El equipo valenciano acudía con un total de 15 atletas adaptados, con apoyo de 7 técnicos, entre ellos dos setabenses, Joaquín Tortosa y Jesús Molina.

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El campeonato, organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), tenía su punto y final con la imagen de la subcampeona mundial de 100 metros T72, Judith Tortosa, levantando una copa que vuelve a situar el atletismo adaptado valenciano y setabense al más alto nivel en España.