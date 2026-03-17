Todos los premios de las Fallas de Xàtiva en 2026

El salón de plenos del Ayuntamiento de Xàtiva acogió ayer la edición 2026 de la entrega de premios a las Fallas de la capital de la Costera. Representantes de las 19 comisiones se dieron cita en un atiborrado espacio, donde no cabía un alma. La comisión de República Argentina (con 169 puntos) fue la gran triunfadora de la noche, al llevarse el premio al mejor monumento en categoría absoluta de la sección especial. Reedita la victoria lograda en 2025 y desde la comisión destacan que sus 29 premios los convierten en la agrupación fallera más premiada de Xàtiva.

Agustí Perales Iborra

En Infantil, la comisión Abú Masaifa recuperó el cetro que en el 2025 recayó en Raval. Abú Masaifa suele presentar una de las mejores instalaciones infantiles cada año. De hecho, ganó en 2024 y 2023, por ejemplo.

República Argentina y Abú Masaifa reinan este año. Sin embargo, la lista de premios es mucho más amplia.

Así, en la sección primera el mejor monumento grande fue el de la falla Sant Jordi (126 puntos), seguido por Sant Jaume (107) y Mura Maravall (88). Sant Jordi también se lleva el premio al ingenio y gracia este año en esta categoría.

En la sección segunda, el primer premio recayó en Sant Feliu (144 puntos). Completaron el listado Tetuán (118), Selgas i Adjacents (84), Plaça del Mercat (60), Joan Ramón Jiménez (49) y Passeig (39). Tetúan se llevó el premio al ingenio y gracia.

En la sección tercera, Corts Valencianes (104) abrazó el primer puesto. El Cid-Plaça de la Trinitat (63), Benlloch-Alexandre VI (54) y Verge del Carme (40) fueron las otras comisiones premiadas. Corts también repitió en ingenio y gracia.

Monumentos infantiles

En categoría Infantil reinó Abú Masaifa en Especial. Pero, no fue la única sección con premios.

Molina Claret (114) puntos alcanzó la cima en la sección primera, celebrando con una victoria sus 50 años de existencia. Sant Jordi (89), Sant Feliu (88), Murta Maravall (70) y Selgas i Adjacents (52) fueron las siguientes en la lista de puntuaciones. Molina Claret también se llevó el premio de ingenio y gracia.

El la sección segunda de categoría infantil reinó Tetuán (151 puntos), seguida de Joan Ramón Jiménez (139,5 puntos), Sant Jaume (123,75) y el Cid-Plaça Trinitat (110,5). Joan Ramón Jiménez se llevó el premio al ingenio y gracia.

En la sección tercera la mejor falla infantil fue la de la Plaça del Mercat (118 puntos). Corts Valencianes (79), Passeig (60), Verge del Carme (58) y Benlloch Aleixandre VI (50) fueron las otras fallas premiadas.

Otros premios

Por otra parte, en el apartado de crítica fallera triunfó Sant Jordi, completando el podio las comisiones de Raval y Selgas i Adjacents. Por lo que respecta a la crítica local, República Argentina fue la más valorada. Espanyoleto y Raval son las siguientes.

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En el apartado de decoración, Abú Masaifa triunfó en categoría absoluta e infantil. A su vez, el premio de Amics de la Costera al uso del valenciano fue para la comisión de Ferroviària, seguida de Molina Claret y República.