El traslado de monumentos alarga el multitudinario y festivo Recorregut Faller de Xàtiva

Las 19 comisiones falleras de Xàtiva integran a más de 4.100 falleros y falleras, tras dispararse el censo en los últimos diez años. Un elevado porcentaje de ellos participaban este martes en el tradicional Recorregut Faller, la visita oficial a los monumentos de las 19 demarcaciones, uno de los actos más populares de la programación central de las fiestas josefinas en la capital de la Costera y que mayor participación aúna.

El recorrido de este año alargaba y modificaba ligeramente el itinerario por el cambio de emplazamiento de la “plantà” de algunos monumentos, como el de Sant Jaume, que este año se alza en la misma plaza, o Passeig-Cardenal Serra, que después de trasladar su sede fallera al local de la antigua discoteca Jamaica, en la avenida Selgas, ha plantado el monumento en las inmediaciones de la avenida Juan Francés.

Búscate en la visita oficial a las fallas por las diferentes comisiones de la ciudad de Xàtiva / Agustí Perales Iborra

Sobre las 17:20 horas partía la comitiva desde la Falla Tetuán-Sant Francesc, anfitriona este año de la salida del recorrido. Un recorrido que abría la Falla Verge del Carme, en cuya demarcación se iba a cerrar, ya de noche, el itinerario. Los falleros y falleras de Benlloch-Alexandre VI desfilaban a continuación, seguidos de la Falla El Cid-Trinitat, Corts Valencianes, Passeig-Cardenal Serra, Juan Ramón Jiménez y Plaça del Mercat. Los falleros y falleras de Selgas eran la novena comisión en salir en el Recorregut Faller, seguida de la falla que acogía la salida, Tetuán-Sant Francesc, Sant Feliu, Murta-Maravall, Sant Jaume y Sant Jordi.

Las comisiones de la sección Especial cerraban la comitiva, desfilando en orden inverso al de los premios: Espanyoleto, Molina-Claret, Abú Masaifa, Raval, Ferroviària y República Argentina. La Junta Local Fallera clausuraba el desfile, partiendo desde el punto de salida más de una hora después de que lo hiciera la primera comisión en desfilar.

Marta Díaz, Fallera Major de Xàtiva 2026, junto al presidente de la JLF en el Recorregut. / PERALES IBORRA

Cada comisión fallera desfila acompañada por un grupo musical o charanga y varias de ellas entonaron el “Campeones” al paso por el monumento de República Argentina, que se ha alzado este año con el primer premio de la Sección Especial. Falleros y falleras con vasos y botellas de bebida, parones entre comisiones, “selfies” y fotografías entre los participantes, bailes, … protagonizaban un recorrido presidido por el buen ambiente.

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Integrantes de la Falla Tetuán a su paso por la calle Vicente Boix, en el Recorregut Faller. / PERALES IBORRA

Itinerario

El itinerario, con salida en la demarcación de Tetuán-San Francesc, discurrió por República Argentina, Molina-Claret, Ferroviària. Juan Ramón Jiménez, Abú Masaifa, Corts Valencianes, Raval, Sant Feliu, Sant Jaume, pasando por la plaza, Espanyoleto, Sant Jordi, Plaça del Mercat, El Cid-Trinitat, Benlloch-Alexandre VI y de allí se desplazaron hasta el nuevo emplazamiento de Passeig-Cardenal Serra. El recorrido seguía por Selgas, Murta-Maravall y Falla Verge del Carme, final del Recorregut Faller. Al cierre de esta edición, los falleros y falleras de Xàtiva seguían disfrutando del acto, aún sin concluir.