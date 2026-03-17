A la venta la casa del ilustre autor del himno de la patrona de Xàtiva en plena plaza de la Seu

"Una joya histórica en la plaza principal de Xàtiva". Este es el eslogan bajo el cual una agencia inmobiliaria comercializa la casa que perteneció al maestro José Ramírez Cameno en plena plaza Calixte III, cuyo balcón ofrece unas vistas privilegiadas de la Seu y del antiguo hospital. Un "edificio emblemático" de 318 metros cuadrados "con enorme potencial para desarrollar un proyecto único". Su precio de salida: 100.000 euros.

En la fachada del inmueble se conserva una placa colocada en 1997 para perpetuar la memoria de quien fue uno de los más laureados directores de la Música Nova de Xàtiva. Cameno es especialmente conocido por ser el autor del himno de la patrona, la Virgen de la Seu, compuesta en 1923, el mismo año en que esta fue proclamada por el Papa Pío XI, con letra del canónigo Hinojosa.

La vivienda se encuentra pegada a otras dos que han sido objeto de problemas de convivencia tras ser ocupadas por moradores ilegales, entre ellas la casa natalicia del antiguo cronista de València, Vicente Boix, cuyos accesos fueron sellados recientemente por el Ayuntamiento de Xàtiva para evitar la entrada de más intrusos tras su desalojo.

Ramírez Cameno, un músico en mayúsculas, se hizo cargo de la Banda de la Música Nova en 1921, junto con la orquesta del cuadro artístico. Se inició con él una etapa de gran esplendor del conjunto musical, durante los años 20 y 30 del siglo pasado, marcada por los premios en certámenes regionales y nacionales y por el nacimiento de la figura de los cecilianos.

El inmueble a la venta, situado en una de las zonas de mayor valor patrimonial y cultural de la ciudad, cuenta con cuatro alturas y un sótano. La fachada trasera recae a la plaza Noguera. "Su distribución y alto potencial de rehabilitación lo convierten en una oportunidad única de inversión en un entorno histórico", indica el anuncio.

Una vida consagrada a la música

José Ramírez Cameno no tuvo descendencia. Dedicó su vida a la enseñanza, la divulgación y a la producción musical. Además director de banda y orquesta, fue profesor y concertista de piano. Según la biografía rescatada por el historiador Salvador Catalá para este diario, fueron tres los grandes amores que acontecieron en su familia: la basílica de Santa Maria de Xàtiva, la Societat Musical La Nova, y su única hermana, Filomena, gran impulsora de la fiesta de Santa Cecília, patrona de los músicos. "Trabajó todos los tipos de música, desde la sacra, la lúdica y festiva en forma de pasacalles, hasta las zarzuelas, a la más seria, de las filarmónicas", recordaba Catalá en su artículo.

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Ramírez nació el 20 de abril de 1882 en la calle de la Ardiaca, hijo de un humilde maestro zapatero. Desde muy pequeño, mostró un gran talento para la música y fue becado por la generosidad del abad Pla para que pudiera formarse en València como músico, indica el historiador. "Trabajó como maestro de capilla y organista de la Seu, y dio clases de piano, convirtiéndose en el mejor preparador para superar las pruebas del conservatorio de València, a la vez que se va a ir a vivir con su hermana mayor en la plaza de la Sede, bien cerca de su gran amor, la Seu", agrega en su biografía.