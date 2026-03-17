Xàtiva vibra con la "mascletà" lanzada por Pirotecnia Caballer
El montaje ha finalizado con un espectáculo aéreo y más de 400 masclets de notable calibre
Cientos de falleros y falleras de las 19 comisiones de Xàtiva se han vuelto a dar cita este martes en la Albereda con motivo del disparo de la cuarta "mascletà", que en esta ocasión ha sido lanzada por pirotecnia Caballer, con el patrocinio de la compañía FCC.
La cita ha comenzado puntual, a las dos del mediodía. Minutos antes, agentes del equipo de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de València realizaban las comprobaciones referentes a las distancias de seguridad. Con el preceptivo 'ok', todo ha ido según lo previsto.
Juan López, responsable del disparo, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado el diseño de la mascletà de hoy, martes 17 de marzo: "El montaje contiene unos 30 kilos de pólvora. Hemos comenzado con dos baterías aéreas, que han pasado a una mayor y, luego, al terremoto central, el cuerpo terrestre de la mascletà". El itinerario pirotécnico ha contado con cinco fases diferentes, que han ido creciendo en intensidad. cuerpo terrestre que van creciendo y el terremoto.
La cita ha finalizado con un espectáculo aéreo y se ha gestionado con medios digitales. Más de 400 masclets de notable calibre han hecho vibrar a la ciudad de Xàtiva.
La programación de las Fallas de 2026 continúa con la tradicional visita de las comisiones a los 19 monumentos plantados este año. La jornada finalizará a las 00:00 horas con la Nit del Foc, uno de los momentos más espectaculares de las fiestas.
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- A Coruña renuncia al Mundial 2030 y abre más opciones para València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026
- Decepción en una de las fallas de Especial de Sagunt: el artista no cumple las expectativas ni el presupuesto
- A qué hora se sabrá cuál es la falla ganadora de 2026