Xàtiva vibra con la "mascletà" lanzada por Pirotecnia Caballer

Cientos de falleros y falleras de las 19 comisiones de Xàtiva se han vuelto a dar cita este martes en la Albereda con motivo del disparo de la cuarta "mascletà", que en esta ocasión ha sido lanzada por pirotecnia Caballer, con el patrocinio de la compañía FCC.

La cita ha comenzado puntual, a las dos del mediodía. Minutos antes, agentes del equipo de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de València realizaban las comprobaciones referentes a las distancias de seguridad. Con el preceptivo 'ok', todo ha ido según lo previsto.

Juan López, responsable del disparo, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado el diseño de la mascletà de hoy, martes 17 de marzo: "El montaje contiene unos 30 kilos de pólvora. Hemos comenzado con dos baterías aéreas, que han pasado a una mayor y, luego, al terremoto central, el cuerpo terrestre de la mascletà". El itinerario pirotécnico ha contado con cinco fases diferentes, que han ido creciendo en intensidad. cuerpo terrestre que van creciendo y el terremoto.

Un momento de la mascletà. / Perales Iborra

La cita ha finalizado con un espectáculo aéreo y se ha gestionado con medios digitales. Más de 400 masclets de notable calibre han hecho vibrar a la ciudad de Xàtiva.

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La programación de las Fallas de 2026 continúa con la tradicional visita de las comisiones a los 19 monumentos plantados este año. La jornada finalizará a las 00:00 horas con la Nit del Foc, uno de los momentos más espectaculares de las fiestas.