Más de 4.000 falleros y falleras homenajean a la Mare de Déu de la Seu en Xàtiva

La Ofrena a la Mare de Déu de la Seu es uno de los actos más emotivos y solemnes de las Fallas de Xàtiva y más de 4.000 falleras y falleros de las 19 comisiones setabenses han participado este miércoles en el homenaje a la patrona de la ciudad. La tradicional ofrenda es uno de los actos más esperados por los protagonistas de la fiesta y que se vive con mayor emoción. La Fallera Major, Marta Díaz, lo expresaba minutos antes de iniciarse el acto. “Estoy muy emocionada. Desde pequeña me ha gustado vestirme para este acto, y este 2026 que es un año tan importante para mí, será único”, expresaba la máxima representante de las Fallas de Xàtiva 2026, que añadía que “es un acto en honor a nuestra patrona y la Albereda se llena. Los falleros y falleras desfilan con las mejores galas y disfrutando del acto”.

La Ofrenda fallera de Xàtiva, en imágenes / Perales Iborra

El presidente de la Junta Local Fallera, Paco Sisternes, también ponía de manifiesto la alta participación en este acto fallero. “Es un acto muy emotivo y muy participativo. La Ofrena, junto a la Baixada de Sant Josep, son de los actos más multitudinarios. Y, además, esta tarde el tiempo nos acompaña”, recalcaba.

Las principales calles de Xàtiva se llenaban de espectadores para ver desfilar a los falleros y falleras, en un acto que comenzaba sobre las cinco y media de la tarde desde la avenida Selgas, a la altura del Gran Teatre. La Falla La Moteta del Genovés, invitada este año a participar en la Ofrena -no es la primera vez que comisiones de localidades vecinas son invitadas por la Junta Local Fallera de Xàtiva a participar en este tradicional acto-, abría la comitiva. Tras ella, desfilaban las 19 comisiones de Xàtiva, siguiendo el orden del Recorregut Faller del día anterior. La Falla Verge del Carme era la primera de las comisiones setabenses en recorrer el itinerario, que desde Selgas seguía por la Albereda Jaume I, la Plaça la Bassa, Plaça Espanyoleto, desde donde bajaba de nuevo hacia la Plaça la Bassa para adentrarse en las calles del centro histórico. A su paso por la Plaça del Mercat, los falleros y falleras han “compartido” espacio con la zona de “tardeo”, con terrazas llenas en los establecimientos de la plaza.

La primera comisión llegaba a la Plaça de la Seu sobre las 18:45 horas y accedía al interior de la Colegiata para realizar la ofrenda a la Mare de Déu de la Seu. Los falleros y falleras accedían por la entrada principal y, tras depositar el ramo, salían por la puerta lateral, evitando el colapso en la entrada y permitiendo la fluidez de un acto multitudinario.

2.400 ramos

2.400 ramos de claveles rojos, blancos y amarillos, estos últimos para el motivo central y portados por los integrantes de la comisión de Sant Feliu, han vestido el manto de la Mare de Déu de la Seu.

El multitudinario acto se alarga hasta bien entrada la noche por la alta participación. Cuando la primera falla accedía a la Seu para realizar la ofrenda, aún no habían partido desde el inicio las últimas comisiones y la Junta Local Fallera, que cierra el desfile. En esos momentos, la Falla Molina-Claret, que este año celebra el 50 aniversario, desfilaba por la Albereda, un desfile que cerraban las falleras mayores de la comisión a lo largo de sus años de historia. Molina-Claret tomaba las calles después de Espanyoleto, la primera de las comisiones de la sección Especial que partía desde Selgas, siguiendo el orden inverso de los premios obtenidos este año. Tras Molina-Claret, desfilaban Abú Masaifa, Raval, Ferroviària y República Argentina, ganadora este año. Los integrantes de la Junta Local Fallera de Xàtiva cerraban el acto, con la Fallera Major Infantil, Ada Domínguez, y la Fallera Major, Marta Díaz, al frente.

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Las dos máximas representantes de las Fallas de Xàtiva 2026 iniciaban el desfile a la caída del sol y su entrada a la Seu se iba a producir ya de noche. Al cierre de esta edición, Marta y Ada todavía no habían llegado a la Colegiata para realizar su ofrenda a la Mare de Déu y clausurar uno de los actos más emotivos de las Fallas de Xàtiva.