El Bádminton Xàtiva se alza con 14 medallas en el Máster Senior de Murcia y el torneo TTR del Campello

El Club Bádminton Xàtiva se alzó con 14 medallas en los dos torneos en los que participó el pasado fin de semana, el Máster Senior de Las Torres de Cotillas (Murcia) y el torneo Top TTR de El Campello. En la cita murciana consiguieron tres platas y tres bronces; mientras que en la competición alicantina se colgaron dos oros, cuatro platas y dos bronces.

El Máster Senior de Las Torres de Cotillas reunió el 14 y 15 de marzo a 153 deportistas, entre ellos seis jugadores del CB Xàtiva. En la categoría de +70/75 años, Carlos Martínez consiguió la quinta plaza en el individual masculino, pese a no estar físicamente al cien por cien. Mejor fue en la prueba de dobles mixto, donde junto a su compañera Rita Bartel del CB Benalmádena obtuvieron la plata tras ceder frente a la pareja inglesa compuesta por John Charles Brown y Kathryn Mary Wycherley.

En la categoría +60, Santiago Villanueva consiguió el bronce en la prueba de individuales, mientras que no pudo pasar la fase de grupo junto a su compañero Miguel Ángel Gómez del CB Arroyo Tejada. José Luis Llopis compitió en la categoría de +55 años donde no tuvo fortuna y se cruzó con Álvaro Rangil en la ronda de octavos, cediendo por 21-14 y 21-15 frente al que posteriormente se alzaría con la plata. En la prueba de dobles masculino consiguió una meritoria cuarta plaza junto a su compañero José Carlos Pérez del CB Soria.

En la categoría +50, Julio Martín formando pareja con Gary Clark del CB San Fernando de Valencia consiguieron el bronce tras superar la fase de grupo y ceder en la semifinal frente a Luis Antonio Morcillo y Álvaro Rangil por un ajustado 24-22 en el primer set y 21-14 en el segundo. En la categoría +45, Daniel Meseguer también consiguió el bronce, en la prueba de individual y quedó fuera de la fase final de la prueba de dobles en la que participó formando pareja con Luis Castillo del CB Las Torres. En esta misma categoría, Mª José Mompó disputó la prueba de dobles mixto junto a Julio Martín superando la fase de grupo, tras conseguir la primera plaza y posteriormente superaron la semifinal frente a Fernando Franco e Inmaculada Aguilar para acceder a la final del torneo. En la final lo esperaba el dúo compuesto por Gary Clark y Olena Hryho, que terminó venciendo por 21-13 y 21-14, quedando los setabenses con la plata. En esta misma categoría, MªJosé Mompó compitió junto Inmaculada Aguilar (CB Benalmádena) en la prueba de dobles femenino, consiguiendo una nueva plata, tras ceder en el encuentro definitivo frente a Cristina Lamas y Esther Sanz por 21-13 y 21-17. El evento se cerró el domingo 15 al mediodía, con la entrega de premios por parte de las autoridades locales y con varios de los deportistas setabenses volviendo a ocupar puestos destacados en la clasificación final.

Top TTR El Campello

En el ámbito autonómico, el pasado sábado 14 de marzo estuvo marcado por la disputa de una nueva competición territorial, en este caso el Top TTR destinado a las categorías inferiores y que se disputó en el pabellón municipal de la localidad alicantina de El Campello. En esta ocasión, el evento reunió a un total de 124 deportistas de 19 clubes, tanto de la Comunitat Valenciana como de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. El Club Bádminton Xàtiva tuvo una nutrida presencia de deportistas con un total de doce, repartidos en tres categorías.

En la categoría Sub-15, Joel Mahiques y Alexa Zemov consiguieron imponerse al resto de parejas y alzarse con el oro sin ceder ningún set a lo largo de la competición. Alexa compitió pese a estar lesionada del hombro, lesión que sufrió en la unidad didáctica de “Acro” y que a lo largo de estos años "está perjudicado a varios deportistas del CB Xàtiva en entrenamientos y competición", según lamentan desde el club setabense. En la prueba de individuales, Alexa logró la segunda plaza de su grupo y con ello la quinta posición en la clasificación final. En el apartado masculino, Joel Mahiques y Aaron Fasanar consiguieron la segunda plaza del grupo, pero no fue suficiente para acceder al cuadro eliminatorio. Adolfo Costa quedó en tercera posición en su grupo.

En la categoría Sub-17, el CB Xàtiva tuvo varios deportistas Sub-15 compitiendo de cara a sumar experiencia para la próxima temporada. Pascual Pardo consiguió una meritoria segunda plaza en su grupo, cediendo tan solo frente a Izan Martínez, que posteriormente se proclamaría vencedor. Por otro lado, Alexis Piñero quedó en tercera posición en un complicado grupo. Arnau Ballester (Sub-15) logró la primera plaza de su grupo y, por tanto, acceder a la fase final donde se enfrentó en semifinales a Gerard Domínguez, cabeza de serie número uno del torneo, en un partido en el que el setabense empezó por detrás en el marcador, pero empezó a mejorar a lo largo del primer set hasta dejar en el marcador en 21-16. Ya con ese ritmo positivo se anotó un disputado segundo set por 17-21, para llegar al definitivo donde mostró gran superioridad para cerrar el partido con 12-21 a su favor. Con este resultado se metió en la final frente a Izan Martínez, un duro rival que no dejó que el setabense desarrollara su juego, imponiéndose por 21-11 y 21-12, quedando con una trabajada plata y la experiencia de una categoría superior. En el apartado femenino, Irene Orquín no pudo superar la fase de grupo.

En la prueba de dobles mixto, Arnau Ballester y Victoria Pérez (CB Almería) consiguieron el bronce, mientras que la pareja integrada por Meshack Martínez e Irene Orquín, tras superar la fase de grupo, accedieron hasta la final donde se enfrentaron a Goya Vallés y Germán Ripoll. El encuentro empezó de forma muy adversa para los setabenses, que perdían por 21-6 el set inicial, pero lograron reponerse y se anotaron un peleado segundo set por 18-21. Todo se decidió en el tercer set donde Germán y Goya volvieron a imponerse por 21-14, quedando los setabenses con la plata. En los dobles masculinos, Pascual Pardo y Sergi Cucart del CB Drop València sumaron un nuevo bronce tras caer en semifinales frente a la pareja de Ibi formada por Carlos Martínez y Saúl Muñoz por 21-15 y 21-16.

En la categoría Sub-17, con la prueba de dobles femenino, la pareja formada por Martina Molina y Hanting Jiang del CB Drop València volvió a sumar un nuevo triunfo al clasificarse primeras de grupo y posteriormente en la final imponerse a las compañeras del CB Enguera, Yoana Ivanova y Naia Romero por 21-11 y 21-15.

En Sub-19, en la prueba de individual masculino, el setabense Ximo Torres superó la fase de grupo obteniendo la primera plaza y con ello el acceso a las semifinales, que le enfrentaron a Sergio Jiménez del CB Albacete, al que venció por 21-18 y 21-14 en un intenso encuentro. En la final lo esperaba Simón Coloma, que se impuso claramente en el primer set por 21-7, en el segundo mucho más igualado Ximo se impuso por 18-21 forzando el tercer set. Este último envite empezó muy igualado, pero alrededor del punto 12 Ximo resbaló y sufrió un pequeño tirón muscular que, aunque no le impidió jugar, no lo pudo hacer al máximo nivel, cediendo por 21-12 y quedando con la plata. En esta misma prueba, Meshack Martínez cayó por un ajustado doble 22-20 frente a Sergio Jiménez, que le privó de estar en semifinales frente a Ximo. Por último, Martín Cerver no pudo superar la fase de grupo.

En las pruebas de dobles, Ximo Torres y Martina Molina conseguían la plata tras clasificarse primeros del grupo B y acceder a la final, donde se vieron las caras frente a Ángela Viray y Simón Coloma, que se imponían por 21-13 y 21-15, quedando los setabenses con una nueva plata. En la prueba masculina, Martín Cerver y Alexis Piñero consiguieron la cuarta plaza. Al término de las finales se procedió a la entrega de premios a los vencedores de las respectivas pruebas en cada una de las categorías.

Feliu Terol continúa sumando experiencia en torneos internacionales

Del 13 al 15 de marzo, la localidad de Oviedo fue la encargada de acoger una nueva edición del Iberdrola Spanish Junior Open Sub19, en esta edición las instalaciones del Corredoria Arena reunieron a más de 200 jugadores procedentes de 26 países de Europa, Asia, América, África y Oceanía. Entre ellos, el jugador del CB Xàtiva, Feliu Terol, que estuvo participando en las pruebas de dobles mixto y dobles masculino. El jugador setabense inició su participación el viernes 13 de marzo con la disputa de la prueba de dobles mixto junto a su compañera Daniela Marques, enfrentándose en primera ronda al dúo formado por Alex Tur y la italiana Margherita Tognetti, donde cedieron en el primer set por 21-7, viéndose superados claramente, pero tras el cambio de campo Feliu y Daniela salieron más centrados y consiguieron estar durante el set cerca de los rivales, pero sin llegar a causarles problemas, cediendo por 21-15.

La jornada de la tarde estaba reservada para la prueba de dobles masculino, donde participó junto a su compañero habitual Diego Gázquez del CB Ibi, enfrentándose a la pareja inglesa formada por Yixiang Hou y Jasper Wong. Los españoles firmaron un buen primer set cediendo por 21-16, pero en el segundo los ingleses quisieron cerrar el encuentro por la vía rápida y se impusieron por 21-8 cerrando de este modo la participación del jugador setabense.

El CB Xàtiva destaca la participación de Feliu en esta cita como "un nuevo torneo de carácter internacional en el que nuestro deportista ha sumado más experiencia en este tipo de eventos, donde la exigencia y el nivel de los deportistas es muy alto y que además le sirve para seguir sumando puntos en el Ranking Mundial Junior".

Próximas competiciones

El deportista del Club Bádminton Xàtiva Feliu Terol, ha sido convocado por el área de tecnificación de la Federación Española de Bádminton para formar parte de la Concentración Nacional Tecnificación que tendrá lugar del jueves 19 al domingo 22 de marzo en la localidad de Huesca y que reunirá a los 30 deportistas más destacados del territorio nacional de las categorías Sub-15 y Sub-17. Estas jornadas de entrenamiento destinadas al desarrollo y seguimiento de los talentos nacionales estarán dirigidas por el entrenador danés Lennart Engler, al que acompañará Ernesto García. Esta concentración también tiene la función de actualización de los técnicos de los deportistas convocados para que puedan seguir desarrollando los conceptos e ideas que trataran en los días de concentración, es por ello que el técnico Javier Alcázar también participará en estas jornadas de concentración junto al resto de técnicos.

El CB Xàtiva también estará presente en el Máster Territorial de la categoría senior, que se disputará el domingo 22 de marzo en Manises, y al que el club setabense acudirá con tres deportistas. Las instalaciones del Pabellón Municipal Luis Vilar serán las encargadas de reunir a los deportistas senior en una nueva jornada de bádminton en la Comunitat Valenciana.

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Por último, la jornada del sábado 21 de marzo está reservada para la disputa de la 3ª jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría cadete, en la que el CB Xàtiva contará con representación. En esta ocasión los deportistas se desplazarán hasta la localidad alicantina de Teulada.