Cáritas Santos Juanes de Xàtiva organiza una Tarde Fallera para integrar a migrantes
La iniciativa, que se celebra por segundo año, traslada las tradiciones valencianas para acoger a gente llegada de otros países
T. R.
El grupo de Cáritas de la Parroquia Santos Juanes de Xàtiva organizó este pasado martes 17 de marzo una Tarde Fallera, una iniciativa que el colectivo del barrio del Raval celebraba por segundo año consecutivo, y que se lleva a cabo con el objetivo de integrar a personas de otros países que residen en la ciudad. La Tarde Fallera traslada la tradición valenciana de las Fallas para acoger a migrantes llegados a este territorio. En la celebración participaron familias de acogidos de países como Colombia, Cuba y Venezuela.
El acto incluye el montaje de una falla, en la que se quema “lo que no se quiere”, explican los organizadores, que apuntan que este año se ha quemado “el racismo, el bullying, el maltrato y la guerra”.
La Tarde Fallera de Santos Juanes comenzó con un recorrido por las fallas de los barrios próximos a la parroquia, una visita guiada y con explicación de la tradición, de los monumentos falleros y de los actos principales. Tras ello, los participantes disfrutaron de una cena en los locales parroquiales, a la que siguió una degustación de buñuelos con chocolate.
La velada finalizó con la Cremà de la falla, en el patio de los locales parroquiales, una Crema que reunió a más de una decena de personas.
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