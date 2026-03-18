Cáritas Santos Juanes de Xàtiva organiza una Tarde Fallera para integrar a migrantes

El grupo de Cáritas de la Parroquia Santos Juanes de Xàtiva organizó este pasado martes 17 de marzo una Tarde Fallera, una iniciativa que el colectivo del barrio del Raval celebraba por segundo año consecutivo, y que se lleva a cabo con el objetivo de integrar a personas de otros países que residen en la ciudad. La Tarde Fallera traslada la tradición valenciana de las Fallas para acoger a migrantes llegados a este territorio. En la celebración participaron familias de acogidos de países como Colombia, Cuba y Venezuela.

Cremà de la falla de Cáritas Santos Juanes de Xàtiva. / Levante-EMV

El acto incluye el montaje de una falla, en la que se quema “lo que no se quiere”, explican los organizadores, que apuntan que este año se ha quemado “el racismo, el bullying, el maltrato y la guerra”.

La Tarde Fallera de Santos Juanes comenzó con un recorrido por las fallas de los barrios próximos a la parroquia, una visita guiada y con explicación de la tradición, de los monumentos falleros y de los actos principales. Tras ello, los participantes disfrutaron de una cena en los locales parroquiales, a la que siguió una degustación de buñuelos con chocolate.

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Cremà de la falla de Santos Juanes en el patio de los locales parroquiales. / Levante-EMV

La velada finalizó con la Cremà de la falla, en el patio de los locales parroquiales, una Crema que reunió a más de una decena de personas.