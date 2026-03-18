El CAX Orientació sube al podio en el Campionat Autonòmic de Centres Escolars d'Orientació

El CAX Orientació de Xàtiva participó el pasado viernes, 13 de marzo, en el Campionat Autonòmic de Centres Escolars d’Orientació (CACEO 2026), que tuvo lugar en las instalaciones del Campus de la Universitat Politècnica de València y donde participaron más de 300 escolares de todo el País Valenciano. De Xàtiva participaron varios equipos de alumnos del IES Doctor Lluís Simarro. Entre el alumnado del instituto, tres pertenecían al CAX Orientació y obtuvieron muy buenos resultados. Vera Aragón conseguía la primera posición en la categoría Infantil femenina en la prueba de recorrido lineal, y Arnau Benito i Martín Aragón conseguían la 1ª y 2ª plaza, respectivamente, en la prueba lineal de la categoría cadete masculino. En la prueba Score, el equipo de Arnau y Martín también conseguían imponerse y finalmente conseguían proclamarse campeones del CACEO 2026 en la categoría cadete masculino. El grupo estuvo formado por Arnau Benito, Martín Aragón, Unai Miguel y Nacho Reig. El CACEO ha sido organizado por la Federació d'Esports d'Orientació de la CV (FEDOCV).

Cartel del Trofeo Quijotes de Cuenca en el que participará el CAX Orientaicó de Xàtiva. / Levante-EMV

Vuelve la Liga Española de Orientación a pie

El próximo fin de semana del 21 y 22 de marzo, el CAX Orientació se desplazará a la Serranía de Cuenca. Las localidades de Cañete, Boniches y Campillos-Sierra acogerán el XIX Trofeo Quijotes. Campeonato Ibérico Masculino que corresponde a la segunda prueba de la LEOP donde el CAX Orientació desplazará a unos 25 corredores con la intención de conseguir un buen número de puntos que le permita mantenerse en la parte alta de la clasificación. En esta prueba se espera la participación de unos 1.300 orientadores y ha sido organizada por el club COMCU y la FECAMADO.