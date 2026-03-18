El Consell tumba una planta solar de 100.000 metros cuadrados con 11.000 paneles en l'Olleria

La Conselleria de Industria ha desestimado la solicitud formulada por una empresa con sede en Aielo de Malferit para instalar una planta solar que inicialmente debia estar compuesta por un campo generador de 11.368 módulos fotovoltaicos en un conjunto de cinco fincas de uso agrícola con una superficie de 133.437 metros cuadrados de suelo no urbanizable de l'Olleria.

La administración autonómica ha cerrado provisionalmente la puerta a la inversión, presupuestada en 1,4 millones de euros, después de que la compañía Lebintos Soar, SL, no haya conseguido -en el marco de la tramitación iniciada hace tres años- el informe favorable preceptivo y vinculante en materia de ordenación de territorio y paisaje, al no haber incluido en los proyectos y la documentación técnica una serie de condicionantes impuestos por la Conselleria de Medio Ambiente para dar luz verde a la actuación.

Según expone en su resolución el Jefe del servicio territorial de Industria, Energía y Minas, la firma tampoco ha justificado correctamente su capacidad técnica y económica para desplegar el parque fotovoltaico, ni ha justificado la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de distribución de energía eléctrica a su nombre.

Los terrenos donde se proyectaba la planta solar prácticamente limitan con el término municipal de Aielo y se encuentran pegados a los polígonos industriales dels Teularets, donde se asienta la gran fábrica de Cartonajes Bernabeu, y els Serrans. Lebintos Solar, SL, es una compañía creada en 2019 y dedicada a la producción de energía eléctrica, que pretendía que el parque fotovoltaico fuera capaz de inyectar una potencia de 5 megavatios a la red de distribución.

La instalación iba acompañada de una línea subterránea de media tensión de 20 kilovatios y 390 metros de longitud que debía permitir la conexión de una red de centros de transformación. Las parcelas de la actuación se sitúan en una zona "netamente agrícola", formada por pequeñas parcelas dedicadas básicamente al cultivo de olivos, vid y almendros.

En junio de 2025, el Servicio de Paisaje y de Planificación Territorial de la Generalitat advirtió al promotor de que debía replantear la distribución en planta de los paneles solares, liberando determinadas parcelas para cumplir con la normativa. La empresa se comprometió a efectuar los cambios, pero el órgano de la Generalitat echa en falta la presentación de un nuevo estudio de integración paisajística que los refleje.

Cinco plantas autorizadas en tres meses

Además, surgió una nueva discrepancia relativa tanto a la fecha del permiso de acceso y conexión de la instalación de generación, como al hecho de que el titular de dicho permiso no coincidía con el titular de la planta. La promotora no ha acreditado correctamente su capacidad técnica para ejecutar el proyecto, al no haber presentado un contrato de asistencia válido con la empresa que acredite la disponibilidad de instalaciones de producción inscritas a su nombre. Tampoco se ha justificado la capacidad económica: la resolución apunta a que la empresa "pudiera encontrarse en causa de disolución, al disponer de un patrimonio neto negativo con un capital social que no llega a cubrir dicha cifra".

El informe detecta otros incumplimientos normativos por parte de la compañía que suponen un obstáculo insalvable a la hora de continuar el procedimiento de concesión de los permisos, al que la conselleria acaba de dar carpetazo. La inversora tiene la opción de presentar un recurso de reposición para intentar que se retome la tramitación.

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